Le Sud-Africain Daryl Impey élu Cycliste africain de l'année 2019

Deuxième derrière Joseph Areruya en 2018, Daryl Impey (Mitchelton-Scott) est élu Cycliste africain de l'année 2019. Le routier-sprinteur de 35 ans reçoit cette récompense pour la première fois. Le Sud-Africain, natif de Johannesburg, a brillé cette année en remportant notamment le Tour Down Under (comme en 2018) et le Tour de République tchèque. Il est arrivé largement en tête des votes du jury, des organisateurs d'épreuves cyclistes en Afrique et des journalistes spécialisés. En 2019, Daryl Impey a renoué avec le Tour de France en remportant la 9e étape. Six ans plus tôt, il était devenu le premier Africain à revêtir le Maillot jaune, le temps de deux étapes.

« Je suis ravi de remporter enfin ce Trophée du Cycliste Africain. C'est agréable d'être honoré de cette manière après une saison réussie. Il y a beaucoup de coureurs africains qui réussissent si bien et dans tous les domaines. J'espère que je pourrai continuer à en inspirer beaucoup plus. Ce trophée ne concerne pas seulement les résultats, il a aussi un impact sur le cyclisme en Afrique. Je suis heureux d’avoir été désigné, j'ai le sentiment d'élever encore plus le vélo en Afrique et de pouvoir ainsi donner de l'espoir à plus de jeunes cyclistes en herbe sur notre continent », a déclaré Daryl Impey, vainqueur devant l'Érythréen Merhawi Kudus (Astana) et l'Algérien Youcef Reguigui (Terengganu).