JO 2020: Mbappé avec la France, un rêve en questions

Kylian Mbappé veut participer aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo avec l’équipe de France, mais il a besoin de l’accord de son club. Or, l’attaquant doit déjà disputer l’Euro 2020 avec les Bleus juste avant le rendez-vous au Japon. Son éventuelle participation aux JO 2020 représente un sujet de pourparlers supplémentaire entre le buteur et le PSG.

44 buts en 2019 (41 avec Paris et 3 avec l’équipe de France) qui font de lui le 3e meilleur buteur en Europe derrière Robert Lewandowski (54 buts) et Lionel Messi (50 buts), la barre des 100 buts en carrière déjà dépassée, et seulement 21 ans au compteur depuis le 20 décembre : Kylian Mbappé a vécu une nouvelle année faste, après un cru 2018 exceptionnel auréolé d’un titre mondial avec les Bleus.

Sans surprise, le magazine France Football a désigné l’attaquant Meilleur joueur français de 2019, comme en 2018. Dans un entretien exclusif publié ce lundi 23 décembre dans les colonnes de l’hebdomadaire, Kylian Mbappé a évoqué sa progression et ses objectifs. Il a notamment été question des Jeux olympiques 2020.

L’Euro et les JO en l’espace d’un mois avant d’attaquer une nouvelle saison ?

Retour au 24 juin dernier : lors du Championnat d’Europe Espoirs, l’équipe de France concède un match nul face à la Roumanie (0-0) qui lui garantit une place pour les demi-finales ainsi que son billet pour les JO de Tokyo. Cette qualification est une première pour les Espoirs français depuis les Jeux de 1996 à Atlanta. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé réagit avec tellement d’enthousiasme que de nombreux observateurs se demandent s’il ne s’agit pas d’une candidature à une place dans le groupe des Espoirs du sélectionneur Sylvain Ripoll.

Alors, Mbappé aux prochains JO ? C’est une vraie possibilité. « Bien sûr que je veux y aller », confirme le Parisien à France Football. Le tournoi olympique est réservé aux joueurs de moins de 23 ans (ainsi qu’à trois joueurs âgés de plus de 23 ans par nation), ce qui rend une éventuelle participation de l’ex-Monégasque plausible. Mais le sujet est plus complexe que cela.

En effet, il n’est pas rare que des clubs rechignent à laisser leurs joueurs participer aux JO, qui ont lieu en début de saison et qui n’ont pas autant d’importance qu’une Coupe du monde, une Coupe d’Afrique des nations, un Euro ou une Copa America. Et justement, dans le cas de Mbappé, il n’y a pas que la saison 2020-2021 avec le PSG qui sera à prendre en compte : avant les Jeux de Tokyo (du 24 juillet au 9 août), le joueur aura aussi à son programme l’Euro 2020 avec l’équipe de France (du 12 juin au 12 juillet). Côté santé, le risque de surchauffe guette.

Paris et Mbappé en pleines négociations

Kylian Mbappé le concède : « Je ne maîtrise pas tout » à propos des JO 2020, dit-il à France Football. Et si son désir est d’être du rendez-vous au Japon, le joueur se veut prudent vis-à-vis du PSG : « Si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. » L’hypothèse d’une participation aux prochains Jeux doit faire l’objet d’une discussion prochainement avec Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Le sujet des JO 2020 représente un élément supplémentaire non-négligeable des discussions entre les deux parties, à savoir le joueur et les dirigeants parisiens. Arrivé à Paris en 2017, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022. Dans six mois, il sera donc à deux ans de la fin de son bail. Une situation quelque peu délicate pour le PSG, qui cherche à convaincre son prodige de prolonger. Car, sans surprise, un joueur d’un tel talent attise les envies.

En Espagne, la presse en est convaincue : tôt ou tard, et peut-être dès cet été 2020, le Real Madrid mettra le paquet pour s’offrir les services du champion du monde et en faire sa nouvelle tête d’affiche. Les Madrilènes et l’entraîneur Zinedine Zidane sont fans de Mbappé depuis longtemps, et ils sont convaincus que le Français sera le meilleur joueur du monde des prochaines années, à l’image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis 12 ans.

Thiago Silva et Marquinhos avaient pu jouer les JO 2012 et 2016

Kylian Mbappé répète qu’il est bien au PSG et qu’il n’a aucunement l’intention d’aller contre la volonté de ses dirigeants. Les Parisiens devront toutefois faire attention à ne pas froisser leur joyau à propos des JO 2020, d’autant plus que ces dernières années, ils ont autorisé d’autres joueurs à prendre part à des rendez-vous olympiques. En 2012, Thiago Silva, fraîchement recruté à l’AC Milan, avait pu participer aux JO de Londres avec le Brésil (médaille d’argent). Mais il était déjà avec la sélection olympique lorsque son transfert fut conclu, et Paris avait dû patienter quelques semaines supplémentaires avant de découvrir « O Monstro » (« Le Monstre »). Et en 2016, c’est un autre Brésilien, Marquinhos, recruté en 2013 à l’AS Rome, qui avait pu jouer les JO de Rio de Janeiro (médaille d’or). Dans ce cas précis, le PSG avait eu de nettes réticences avant d’accepter de laisser le défenseur jouer ces JO.

Kylian Mbappé a marqué deux buts lors du match PSG-Amiens, le 21 décembre 2019. Gonzalo Fuentes/Reuters

Champion du monde à 19 ans, dans le gotha du football mondial depuis déjà deux ans, Kylian Mbappé a l’appétit d’un géant. Les Jeux olympiques, autrefois boudés par les meilleurs joueurs du monde, ont retrouvé un certain prestige. Et l’attaquant français, qui veut tout gagner, se verrait bien faire coup double en enchaînant Euro et JO en l’espace d’un mois. A condition que Paris soit d’accord… Si ce n’est pas le cas, l’enfant de Bondy aura peut-être une autre chance. « Si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus », se projette-t-il. « J’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière », insiste le serial-buteur. Le message est passé.