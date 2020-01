Dix événements sportifs à suivre en 2020

Le retour de Conor McGregor en MMA

La superstar des arts martiaux mixtes (MMA) fera son retour dans l’octogone, le 19 janvier à Las Vegas (ouest des États-Unis), face à l’Américain Donald Cerrone. Ce sera le comeback de l’Irlandais après sa défaite face au Russe Khabib Nurmagomedov, en octobre 2018, chez les poids légers de l’Ultimate Fighting Championship. « The Notorious » tentera de redorer son image après avoir multiplié les frasques depuis son combat de boxe très lucratif (mais perdu), face à l’Américain Floyd Mayweather en août 2017. À 31 ans, Conor McGregor peut-il redevenir le roi du MMA ?

Deontay Wilder vs Tyson Fury, acte II

Les deux poids lourds se retrouvent quinze mois après un championnat du monde qui avait débouché sur un match nul aussi spectaculaire que polémique. L’Américain avait conservé sa ceinture après avoir expédié temporairement Fury au tapis. Pourtant, le Britannique avait dominé une partie du combat. Les deux rivaux, encore invaincus chez les pros, règleront leur compte le 22 février à Las Vegas, après des semaines de provocation. L’acte II s’annonce explosif.

Le Tour cycliste du Rwanda

Cette édition 2020, prévue du 23 février au 1er mars, s'annonce prometteuse, malgré un plateau un peu moins prestigieux qu'attendu. Mais elle sera peut-être décisive dans l’histoire du cyclisme africain. C’est en effet en septembre prochain que l’Union cycliste internationale (UCI) désignera le pays hôte de Mondiaux 2025 promis à l’Afrique, les premiers Championnats du monde organisés sur le continent. Malgré les récents déboires de la Fédération rwandaise de cyclisme, il va falloir particulièrement réussir l’organisation de ce Tour du Rwanda pour convaincre l’UCI.

La Basketball Africa League

C’est en mars que la phase finale de cette toute nouvelle compétition, créée et co-organisée par la NBA et la Fédération internationale de basket-ball, va débuter. Douze clubs du continent vont s’affronter au sein de deux poules (Est et Ouest), avant un dernier tour qui désignera les quatre qualifiés pour le Final Four prévu à Kigali. Le basket africain devrait sortir grandi de cet événement unique.

Le CHAN 2020 de football

Le Cameroun va accueillir cette sixième édition de la coupe d’Afrique réservée aux joueurs locaux, du 4 au 25 avril. L’équipe du Maroc, tenante du titre, y défendra sa couronne. Ce CHAN 2020 fera par ailleurs figure de minitest pour le pays, en vue de la CAN 2021 au pays de Samuel Eto’o. La qualité de l’organisation sera scrutée à la loupe par la Confédération africaine de football (CAF).

Le rallye du Kenya

La passion devrait être au rendez-vous, en ce qui concerne le Safari Rally 2020. La course kényane fait son grand retour au calendrier du Championnat du monde, après dix-huit années d’absence. Le chef de l’État Uhuru Kenyatta en avait fait un enjeu majeur pour le sport kényan. Rendez-vous est pris du 16 au 19 juillet.

La Coupe d’Afrique de rugby à XV

La confédération africaine de rugby (Rugby Africa) a lancé une nouvelle formule de sa Coupe d’Afrique des nations. Finie la CAN disputée chaque année en trois divisions (Gold, Silver et bronze). À partie de cette saison, seize équipes disputeront la phase finale, entre juin et août prochain. Une occasion pour de nombreuses sélections du continent de progresser à grands pas.

L’Euro 2020 de football

Cette gigantesque phase finale aura lieu dans douze villes de différents pays d’Europe, de Bakou en Azerbaïdjan à Bilbao en Espagne, en passant par Saint-Pétersbourg en Russie et Dublin en Irlande. Ce deuxième Euro à 24 équipes s’annonce particulièrement passionnant avec une poule F comptant notamment le champion d’Europe (Portugal), le vice-champion d’Europe et champion du monde (France) et l’Allemagne. Le tournoi se déroulera du 12 juin au 12 juillet avec une finale à Londres.

La Copa America 2020 de football

Aux mêmes dates que l’Euro 2020 se disputera la Copa America, co-organisée par la Colombie et l’Argentine. Lionel Messi soulèvera-t-il enfin le trophée, à 33 ans (il les aura le 24 juin) ? C’est peut-être la dernière fois que l’attaquant du FC Barcelone participe à cette compétition, après avoir été battu par le Brésil (futur vainqueur) en demi-finale de la Copa 2019 et bien d'autres frustrations. La prochaine édition aura en effet lieu en 2024, seulement.

Les Jeux olympiques et Jeux paralympiques 2020

Tokyo sera la capitale planétaire du sport du 24 juillet au 9 août (Jeux olympiques) puis du 25 août au 6 septembre (Jeux paralympiques). Les JO notamment, prévus en pleine canicule, ressemblent à un interminable casse-tête pour les autorités japonaises. « Je n’ai jamais vu un hôte olympique aussi bien préparé que Tokyo, a pourtant assuré le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Tous les éléments nécessaires au succès des Jeux olympiques sont déjà en place ». Les organisateurs ont indiqué que le budget final de Tokyo 2020 devrait être de 1 350 milliards de yens (11,5 milliards d'euros).