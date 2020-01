Handball: les Tunisiens grands favoris de leur Championnat d’Afrique

Avec 10 titres de champion d’Afrique sur les 22 éditions, un statut de champion en titre, et l’avantage d’organiser le championnat d’Afrique de Handball, la Tunisie est plus que jamais favorite pour remporter un nouveau trophée. Surtout qu’au bout pointe une qualification directe pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« Un groupe homogène entre les jeunes et expérimentés »

« Tout autre résultat qu’une victoire serait un échec », estime Marouane Chouiref, un des cadres de l’équipe tunisienne qui affiche plus de 100 sélections au compteur. « Nous jouons devant notre public et on envie de remporter ce Championnat pour disputer pour la troisième fois consécutive les JO » après Londres en 2012 et Rio en 2016.

Sous la direction de l’entraineur espagnol Toni Gerona arrivé en juillet 2017, la Tunisie s’est renouvelée à petites doses sans perdre sa force. En atteste le dernier titre conquis en 2018 au Gabon. « Il y a eu un renouvellement en 2017-2018 et cela fait trois ans qu’on est ensemble, et qu’on travaille dur pour construire un groupe homogène entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés », témoigne Marouane Chouiref. « Depuis qu’on a commencé avec l’entraîneur Toni Gerona et son adjoint tunisien Amor Khedira, ainsi que Pacha, l’entraîneur des gardiens, on a réussi à atteindre tous les objectifs qu’on s’est fixés ».

L’Égypte éternelle rivale

Il va falloir donc être très fort pour priver les Tunisiens d’un onzième sacre sur leurs terres, et parmi les 15 équipes qui s’élanceront pour ce tournoi, seule l’Égypte possède le pedigree pour espérer contrarier les plans d’Oussama Hosni et consorts, en atteste leur dernière victoire sur les Tunisiens il y a un an à la Coupe du monde de Handball (30-26). Depuis 20 ans, les Pharaons sont les seuls qui contestent véritablement l’hégémonie tunisienne sur les dix derniers championnats d’Afrique avec quatre titres remportés contre cinq pour les Tunisiens et un seul pour les Algériens.

Le sélectionneur de l’Algérie, le Français Alain Portes n’est d’ailleurs pas passé par quatre chemins pour désigner ses favoris pour ce Championnat d’Afrique. « L’Égypte et la Tunisie sont nettement au-dessus du lot, sans contestation possible, affirme l’ancien sélectionneur de la…Tunisie. Ce sont les deux grands favoris, ils ont un temps d’avance sur tout le monde, deux nations qui sont quasiment de niveau européen ». Le technicien français espère, pour sa part, « redresser l’équipe nationale, vexée par sa sixième place lors de la dernière CAN ».

Le calendrier des matches