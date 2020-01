Handball / CAN 2020: un plateau du tour principal déjà presque bouclé

Les prétendants au titre à la CAN 2020 de handball en Tunisie n’ont pas traîné pour avancer vers le tour principal, avec à la clé des oppositions plus corsées. Six places sur huit ont déjà été distribuées à l’issue de la 2e journée de compétition. Les Tunisiens (gr. C) ont empoché la leur en écrasant la Côte d’Ivoire 48 à 24. Le deuxième ticket qualificatif de la poule reviendra au Cameroun ou au Cap-Vert, tombeur des Camerounais (22-19). Dans le groupe A, l’Égypte et la RDC ont mis un terme au suspense, la première en écartant sans ménagement le Kenya (44-19), la seconde en dominant la Guinée (28-25). Algérie et Maroc se sont mis à l’abri dans le groupe D en battant respectivement le Congo (31-25) et la Zambie (39-12). Enfin, si l’Angola a difficilement assuré sa qualification aux dépens de la Libye (20-19), cette dernière garde un mince espoir de poursuivre l’aventure, même si la situation dans le groupe B est plus favorable au Gabon après son succès face au Nigeria (26-24).