Jeux olympiques : Seiko Hashimoto, madame Tokyo 2020

Seiko Hashimoto, 55 ans, ministre des Jeux olympiques et paralympiques, occupe un poste qui existait déjà aux précédents Jeux de Tokyo, en 1964. Son travail, c'est faire office de courroie de transmission – de casque bleu même, parfois – entre toutes les instances qui pilotent les Jeux et qui ne s'entendent pas forcément toujours : le gouvernement fédéral, le Comité international olympique (CIO), le comité organisateur et la préfecture de Tokyo.

Une très longue histoire entre Seiko Hashimoto et les Jeux

Les JO et Seiko Hashimoto, c'est une très longue histoire. Qui a commencé quand elle était toute petite... « Je suis née cinq jours avant le début des Jeux de Tokyo de 1964, raconte-t-elle. Et mon père, fan de sports, nous a laissées, ma mère et moi, à la maternité pour aller assister à la cérémonie d'ouverture. Il en était si ému qu'il a choisi de me prénommer "Seiko". Ça veut dire "enfant sacré", en japonais. En référence à "Seika" : la "flamme sacrée", comme on appelle la torche olympique dans notre langue. Donc, on peut dire que les bonnes fées de l'olympisme étaient penchées sur mon berceau... »

Et avec succès. Entre 1984 et 1996, Seiko Hashimoto a participé à sept Jeux olympiques, hiver et été confondus. Elle s'y est illustrée dans deux disciplines. Le patinage de vitesse, d’abord. Elle décroche l'argent au championnat du monde de 1990 puis le bronze aux Jeux d’Albertville en 1992. Et puis aussi en cyclisme sur piste.

Une reconversion réussie en politique

Depuis, Seiko Hashimoto s'est reconvertie en politique. Elle a été réélue cinq fois haut la main au Parlement avant de faire récemment son entrée au gouvernement. Et aujourd'hui, son passé d'athlète de haut niveau lui est bien utile dans son travail de ministre. « Pour une ministre des JO, c'est l'idéal d'avoir déjà vécu des Jeux de l'intérieur, en tant qu'athlète, assure-t-elle. Je sais de quoi je parle... Concernant la sécurité par exemple, j'étais à Atlanta quand un attentat à la bombe a été commis au village olympique. Donc, on n'a pas lésiné sur les mesures anti-terroristes ou contre la cybercriminalité. Et pour cause : il y a eu 800 millions d'attaques de hackers pendant les Jeux de Pyeongchang ! Pour vous dire, on a même simulé un black-out électrique total de Tokyo lors de la cérémonie d'ouverture, qui serait dû à des cyber-terroristes ».

Seiko Hashimoto est pleine d'espoirs concernant les performances des athlètes nippons aux Jeux de Tokyo. Pour elle, ils ont un atout en or... « Les sportifs japonais sont désavantagés par rapport aux athlètes occidentaux à cause de leur moindre corpulence, estime-t-elle. Mais ils compensent cela par leur énergie incroyable, en se battant comme des lions. Ça a été pareil pour moi. J'ai passé mon enfance puis mon adolescence à la clinique : j'avais de graves problèmes de santé. Donc mes programmes d'entraînement, je les faisais entre deux hospitalisations. Pour autant, je n'ai jamais abandonné mon rêve de devenir sportive de haut niveau ! C'est pareil pour nos athlètes paralympiques. Les enfants japonais les admirent parce que, malgré leur handicap, jamais ils ne baissent les bras ».

Cet été, la délégation nippone aura d'autant plus la rage de vaincre que ces Jeux se dérouleront à domicile, devant son public. Comme déjà, cet automne, la Coupe du monde de rugby. Lors de laquelle l'équipe nationale avait réussi à se hisser parmi les huit meilleures nations mondiales. Et bien, ce n'est qu'un début, prédit Seiko Hashimoto. Pour qui, cet été, les médailles d'or japonaises vont pleuvoir, malgré la canicule Tokyoïte.