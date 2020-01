Cyclisme: La Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ans

De notre envoyé spécial à Libreville,

« Quand nous avons lancé cette course, nous n’avions pas de plan sur la durée », raconte Philippe Crepel, le directeur sportif de l'épreuve, dans l’avion qui emmène une partie des protagonistes de la quinzième édition de la Tropicale en direction de Libreville.

« J’espère qu’il y en aura quinze autres, voir plus »

Depuis 2006, la Tropicale Amissa Bongo est devenue un rendez-vous du cyclisme mondial. Et aussi un rendez-vous incontournable du cyclisme africain. Comme le confirme Benjamin Burlot, directeur de la Tropicale. L'épreuve marque le lancement de la saison internationale avec le Down-Under Tour en Australie.

« Après quatre éditions, nous avons bien vu que la mayonnaise prenait. Le Gabon s’est attaché à cette compétition et elle fait désormais partie du patrimoine national. J’espère qu’il y en aura quinze autres, voir plus », sourit Benjamin Burlot. Il tient d’ailleurs à rendre hommage au Tour du Burkina Faso, qui a ouvert la voie aux organisations sur le continent. Surtout, la Tropicale a permis au Gabon de se lancer dans d’autres aventures, en prenant exemple sur cette organisation, comme les CAN en 2012 (coorganisée avec la Guinée équatoriale) et 2017, et aux courses à pieds sur route.

La Tropicale, révélateur de talents africains

« Nous sommes restés fidèles à notre idée de départ : le mélange entre cyclistes amateurs et professionnels », avance Philippe Crepel. Comme il l’affirme : « La Tropicale est un repère pour l’éclosion d’athlètes ».

Comme par exemple l’Erythréen Natnael Berhane, premier coureur africain à remporter la Tropicale en 2014, qui a participé depuis au Tour de France et au Tour d’Espagne, et présent dès lundi sur les routes gabonaises. C’est aussi au Gabon que le Rwandais Joseph Areruya s’est illustré en 2018, quelques mois après avoir remporté son tour national.

Avec la sélection du Rwanda, Joseph Areruya va tenter de faire une oublier une année 2019 en demi-teinte. Mais il pourrait avoir face à lui la nouvelle pépite du cyclisme africain : l’Erythréen Biniam Girmy, 20 ans, qui avait remporté en 2019 l’étape de Franceville devant l’Allemand André Greipel, un des maîtres incontestés du sprint sur le Tour de France dans les années 2010. Aujourd’hui, on peut dire que la Tropicale Amissa Bongo a permis à certains coureurs africains de trouver une place dans certaines équipes professionnelles.

Jean-René Bernaudeau, le fidèle

La Tropicale est en tout cas une course importante pour le Français Jean-René Bernaudeau, patron de l’équipe Total-Direct-Energie. Il a fait participé ses différentes équipes à 13 reprises à la Tropicale. Il avait été un pionnier en faisant signer un contrat professionnel à un coureur africain : le Tunisien Rafaâ Chtioui en 2012. Il a ensuite donné sa chance à Natnael Berhane.

Aujourd’hui, Jean-René Bernaudeau compte sur le coureur réunionnais Lorrenzo Manzin, vainqueur de deux étapes l’an dernier et deuxième au classement général. Manzin aura 1037 kilomètres à travers le pays avec une incursion Cameroun pour dynamiter la course. De Bitam le premier jour, jusqu’à Libreville pour la dernière étape, il faudra trouver un successeur à Niccolo Bonifazio (Total-Direct-Energie), dernier lauréat en date et absent pour cette nouvelle édition.