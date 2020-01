Handball: les habitués et le Cap-Vert au 2e tour du Championnats d’Afrique

Trois ténors (Tunisie, Algérie, Égypte), trois habitués (Angola, Maroc, RDC), un familier (Gabon) et un invité surprise (Cap-Vert). C’est la composition du deuxième tour du Championnat d’Afrique des nations masculin 2020 de handball. Les Tunisiens, tenants du titre et hôtes de la compétition, partageront ainsi la poule II avec les Algériens, vainqueur des Marocains 33-30 ce 19 janvier, les « Lions de l’Atlas » et les Cap-Verdiens.

Les « Requins bleus » sont la révélation d’un tournoi qu’ils disputent pourtant pour la toute première fois. Ils ont décroché leur place pour le tour principal grâce à un succès 29-26 face aux Ivoiriens ce dimanche, 48 heures après avoir battu les Camerounais 22-19. « On est très heureux d’être arrivés à inscrire le nom du Cap-Vert dans l’histoire du handball africain. Ça nous rend archi-fiers, s’est ému l’arrière Flavio Fortes, au micro de l’envoyé spécial de RFI à Tunis, Christophe Diremszian. Avant d’arriver ici, je pense que personne ne nous connaissait. Pour nous, on a déjà écrit l’histoire. Donc, maintenant, on va continuer à rêver et à vivre ça au maximum ».

Le Gabon et la RDC à la relance

La poule I, avec l’Égypte, l’Angola, le Gabon et la RDC, s’annonce homogène. Les Gabonais et les Congolais ont l’opportunité de rattraper leur retard sur les Égyptiens et sur les Angolais au classement, dès ce 20 janvier.

Durant cette compétition, les points pris au premier tour face à des équipes qui se sont qualifiées sont conservés pour ce second tour. Les deux premiers de chaque poule disputeront les demi-finales, prévues le 24 janvier.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDBALL : RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Tour préliminaire

Groupe A : 1.Égypte 6 pts – 2.RD Congo 4 pts – 3.Guinée 2 pts – 4.Kenya 0 pt

Groupe B : 1.Angola 6 pts – 2.Gabon 3 pts – 3.Nigeria 2 pts – 4.Libye 1 pt

Groupe C : 1.Tunisie 6 pts – 2.Cap-Vert 4 pts – 3.Cameroun 2 pts – 4.Côte d’Ivoire 0 pt

Groupe D : 1.Algérie 6 pts – 2.Maroc 4 pts – 3.Congo 2 pts – 4.Zambie 0 pt

Tour principal

Poule I : 1.Égypte 2 pts – 2.Angola 2 pts – 3.Gabon 0 pt – 4.RD Congo 0 pt

Poule II : 1.Tunisie 2 pts – 2.Algérie 2 pts – 3.Maroc 0 pt – 4.Cap-Vert 0 pt