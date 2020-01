Sénégal: l'Africa Eco Race ravive le souvenir du Paris-Dakar

Au Sénégal, la 12 édition de la course automobile Africa Eco Race est arrivée dimanche 19 janvier dans l'après-midi devant le Lac Rose, non loin de Dakar. Un rallye dans les traces du mythique Paris-Dakar, avant son déménagement du continent africain en 2007. Une vingtaine de voitures, des centaines de motos, parties d’Europe : tous les éléments du Paris-Dakar sont là, d’où une certaine nostalgie.

De notre correspondant à Niaga, au Lac Rose,

Les voitures et motos poussiéreuses se succèdent sur le podium. Ibrahima Nian Sall est venu assister à l’arrivée de la 12e édition de l'Africa Eco Race en famille : « Je suis venu juste pour voir le spectacle. Il y a des années que le Paris-Dakar n’est pas venu au Sénégal. C’est quelque chose de grandiose de venir ici cette année au Sénégal. »

Nostalgie de la course originelle, délocalisée en Amérique du Sud, puis cette année en Arabie Saoudite. Un nom est dans toutes les têtes : celui de Thierry Sabine, le fondateur du Paris-Dakar, mort dans un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986 pendant la 8e édition : « J’espère qu’il nous regarde et qu’il est fier de là-haut. »

« Ça prend de l'ampleur chaque année »

Anthony Schlesser, l’organisateur, confie : « Nous aussi, on a notre identité, mais on se rapproche plus, je pense, de l’identité originelle du Paris-Dakar. »

L’Africa Eco Race, c'est l’occasion, pour Ibrahima Mbaye, de savourer et de se souvenir : « C’est un plaisir à voir, et ça prend de l’ampleur chaque année. En espérant que ça pourra prendre (comme) le vrai Dakar. Ce qu’il apportait d’un point de vue touristique, d’un point de vue économique et financièrement, c’était important. Mais on regrette aussi. Il y a eu des accidents, il y a eu des malintentionnés... S'ils reviennent, on souhaite que ce soit avec des tracés beaucoup plus sécurisés, avec une population beaucoup plus sensibilisée pour ce rallye, parce que ça manquait un peu. »

Un retour du Paris-Dakar en Afrique du Nord et de l’Ouest n’est pas à l’ordre du jour. L’Africa Eco Race, elle, reviendra dans un parcours similaire l’année prochaine.