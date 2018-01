CES 2018 à Las Vegas: La Poste française lance une application e-santé

L'e-santé est devenue en 2018 « le » marché porteur de l’électronique grand public pour lequel les plus grandes firmes et de nombreuses startups investissent massivement. Et au Consumer Electronic Show, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes à Las Vegas en Californie, les innovations dans ce domaine pullulent.

2018 sera une bonne année pour votre santé connectée. Des assistants à la personne intelligents, des services en ligne et une multitude de gadgets… Depuis longtemps, la collecte massive des données des internautes offre aux géants du secteur high-tech la possibilité de diagnostiquer des maladies et de proposer des conseils ou un traitement personnalisé pour chaque cas.

Google stocke et analyse les informations de santé et de bien-être de ses utilisateurs. Apple, Samsung et leurs montres connectées captent en temps réel nos activités physiques quotidiennes ou leur absence. Sans oublier Facebook, qui développe des applications de « soins préventifs » pour aider ses abonnés à améliorer leur hygiène de vie et prévenir l’apparition des maladies.

Cette chasse aux données de santé intéresse aujourd’hui des entreprises françaises dont le secteur d’activité semble pourtant éloigné du domaine médical. Depuis quatre ans, le groupe La Poste, qui réalise un virage stratégique 100 % numérique, lance au CES 2018 de Las Vegas ses premiers services mobiles dans le secteur de l’e-santé.

Son application pour smartphones, qui est gratuite, permet de partager des données avec votre médecin référent. C’est un véritable carnet de santé en ligne entièrement sécurisé, explique David de Amorim, directeur innovation du groupe La Poste : « L'idée, c'est vraiment une application qui permette de faire un suivi en ambulatoire, ou de prévention. On est vraiment sur une application qui peut intégrer des objets connectés de santé. Et là, mon professionnel de santé peut me recontacter à distance avec une messagerie intégrée à l'application. »

« Finalement, c'est ce que j'appelle la continuité des serments, ajoute David de Amorim. Le serment d'Hypocrate pour les professionnels de santé, le serment du secret de la correspondance pour le facteur, pour La Poste. Il serait tout à fait inenvisageable qu'un hôpital fasse un suivi sur une suite opératoire avec une application qui ne soit pas totalement sécurisée du point de vue numérique dans un cadre éthique très fort. »

Une offre mobile qui crée du lien entre les patients et des objets connectés du simple au plus compliqué. Il peut s’agir d’un thermomètre, d’un pèse-personne ou de matériel hospitalier sophistiqué, comme des pompes à insuline et des spiromètres en passant par le smartphone et le stockage centralisé, mais ultra protégé, de nos données de santé.

