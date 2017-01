France: quelle stratégie du FN sur les réseaux sociaux?

« La campagne sera, dans ce domaine, innovante et portée par des technologies nouvelles que nous dévoilerons dans les semaines à venir et qui je l'espère permetteront de toucher et de convaincre le plus de Français possible », annonçait Marine Le Pen lors de ses vœux pour 2017.

Innovant ? On verra bien. En tous cas, le FN est le premier parti sur Facebook. 440 000 abonnés, deux voire trois fois plus que le PS et Les Républicains. Marine Le Pen : 1,7 million d'abonnés, à peu près autant sur Twitter. De ce point de vue, elle écrase la concurrence. Le Front national est à l'offensive. En témoigne : cette vidéo, apparue il y a quelques jours sur Youtube.

Florian Philippot, le bras droit de Marine Le Pen, se lance, comme Jean-Luc Mélenchon, seul face à la caméra. Un monologue hebdomadaire où Florian Philippot, dans un style décontracté, choisit un thème en lien avec l'actualité sur la souveraineté française sur l'Europe et l'euro. On attend le troisième. En tous cas, c'est un combat entre pouces bleus et pouces rouges : j'aime, je n'aime pas. Débat très vif aussi dans les commentaires, qui sont parfois limites.

« Le FN ne maîtrise pas tout »

Car les réseaux sociaux, pour le FN, c'est une force, mais aussi un danger. Le risque des dérapages incontrôlés, après Ali Juppé, c'est le hashtag Farid Fillon qui est diffusé par la fachosphère, et maintenant Bilal Hamon, Djamel Macron. Les sympathisants sont parfois plus zélés que les dirigeants du parti. C'est ce que nous dit Jérémi Lepetit, consultant et observateur assidu de la politique sur les réseaux sociaux.

« Autour du Front national, il y a toute une sphère d'acteurs qui existent sur les réseaux sociaux, qui sont parfois activés peut-être par le Front national, dans certains cas complètement autonomes dans leurs actions, tout en étant solidaires du programme du Front national. Mais sur les réseaux sociaux, on est capable de tout retrouver, et donc le FN ne maîtrise pas tout ce qui est produit sur les réseaux sociaux ; et ne maîtrise absolument pas toutes les prises de paroles des gens qui gravitent autour d'idées parfois très, très dures que le Front national essaie de camoufler derrière une respectabilité retrouvée, derrière un repositionnement du parti politique. »

La fameuse dédiabolisation, le slogan pour 2017, la France apaisée... contre le système, méfiance vis-à-vis des médias, comme Donald Trump... Une enquête de Buzzfeed aux Etats-Unis montrent même comment certains partisans du président américain s'organisent en ce moment sur les réseaux pour faire gagner Marine Le Pen en mai prochain.