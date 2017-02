«America First»? Des vidéos répondant à Trump deviennent virales

C’est le phénomène viral du moment : des vidéos faussement présentées comme des messages officiels de pays européens au président Trump rencontrent un grand succès sur Internet. Ces vidéos s’adressent à lui dans un langage simple - le sien - et même avec sa propre voix contrefaite par un imitateur. Tout a commencé la semaine dernière aux Pays-Bas. Et petit à petit, la liste de pays candidat à la « seconde place » s'allonge.

La chaîne a démarré au Pays-Bas. Dans leur vidéo satirique, les humoristes veulent montrer que le pays « est super et carrément bien, le meilleur pays d’Europe avec la meilleure langue et les meilleures traditions », en imitant le style Trump. Les émissions humoristiques de différents pays du monde sont entrées en contact les unes avec les autres et se sont mises d’accord pour faire des vidéos du même type avec les mêmes références au mur de Donald Trump que les Mexicains doivent payer ou bien à sa fortune ou encore à sa femme.

Dans la vidéo faite par les Allemands, voici le message au président Trump : « Cher Monsieur le président, voici une vidéo de présentation de l’Allemagne, le meilleur pays d’Europe, mieux que les Pays-Bas, sales types les Hollandais... L’Allemagne a accueilli deux Guerres mondiales dans les cent dernières années, les meilleures Guerres mondiales du monde et on a carrément gagné. Ceux qui disent le contraire ? Fausses nouvelles ! Nous comprenons complètement que ça va être l’Amérique d’abord mais peut-on dire Allemagne deuxième ? »

Autodérision et second degré

Le commentaire affirme aussi que l’Allemagne a les meilleurs politiciens et ceci sous des images d’Hitler qui était très bien habillé et adoré par la presse et qui a rendu sa grandeur à l’Allemagne, ou bien que les Allemands ont eux construit un mur et ont fait payer les Russes, référence au mur de Berlin. Du second degré intégral...Cerise sur le gâteau, toutes ces vidéos se répondent les unes aux autres, en particulier avec le mot de la fin qui est toujours un plaidoyer pour que le pays soit classé deuxième.

Certes des variantes commencent à apparaître : les Belges acceptent d’être dixièmes car « on s’en tape », les Slovènes veulent juste qu’on les remarque et les Tchèques veulent être le cinquante et unième état de l’Union. Mais il y a d’autres constantes puisque par exemple presque toutes ces vidéos font référence à la fortune personnelle de Donald Trump : les Luxembourgeois répètent lourdement que si Trump vient au Luxembourg, il n’aura pas de taxes et les Suisses eux lui affirment qu’ils n’ont pas besoin de son argent car ils l’ont déjà chez eux.

Du mur de Berlin au mur des lapins...

Le principal point commun est probablement l’autodérision et le jeu de ping-pong de ses vidéos qui se répondent. Mais ce n’est peut-être encore que le début : à l’heure où sont écrites ces lignes, il y a déjà 18 pays sur le site internet qui recense toutes ces vidéos et on est désormais au-delà de l’Europe avec la Namibie qui veut être numéro un en Afrique, le Maroc qui affirme que les émigrés vont rendre l’Europe marocaine ou l’Australie qui se vante de son mur contre les lapins.