L'arrivée de la 5G prévue en 2020 révolutionnera les usages

On connaissait la 3G, la 4G. La 5G arrive et va permettre une connexion plus rapide à Internet. Cette nouvelle technologie est née de la nécessité de réfléchir à la manière dont on va connecter un nombre croissant d'équipements. Il faut savoir qu'en 2020, 40 milliards d'appareils seront connectés à Internet. Il faudra donc adapter le réseau pour gérer toutes les données échangées.

Les atouts de la 5G

La 5G reposera sur le «cloud computing» et sur des réseaux intelligents. «Vous regardez une vidéo ultra haute définition 'dite four K', puis vous rentrez chez vous... Le réseau est tellement intelligent qu'il va par exemple constater qu'au même moment vos enfants jouent à un jeu en réseau ou bien regardent des contenus en streaming, et va donc surdimensionner le réseau domestique en conséquence. Cela vous permettra de continuer à visionner la vidéo que vous aviez commencé à regarder à l'extérieur», explique Andreas Schmeis, chef de produits chez Deutsche Telecom.

La voiture du futur branchée sur la 5G

L'expérience du consommateur serait donc révolutionnée avec un univers totalement connecté à ce nouveau réseau intelligent. Les villes intelligentes mais aussi l'industrie en feraient l'usage. A Barcelone, une entreprise française spécialisée dans l'imagerie 3D a expliqué à RFI à quel point la 5G pourrait aider à gérer la masse de données et permettre une gestion beaucoup plus rapide et simple de l'espace urbain. Et il y a aussi l'automobile, avec les fameuses voitures autonomes qui devraient arriver en 2020. Mais ce sont tous les usages en réalité qui restent à définir.

La Chine commercialisera la 5G avant tout le monde

La Chine semble bien partie, car elle planche dessus depuis 2013. Les géants nationaux Huawei et ZTE mènent actuellement à Pékin le plus grand réseau expérimental de 5G au monde. Korea Télécom espère pouvoir la proposer aux consommateurs dès les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en Corée du Sud en 2018. Côté européen, Orange et Ericsson testent actuellement en laboratoire une technologie analogue. Chacun positionne ses pions, car c'est une transformation telle que les enjeux commerciaux sont potentiellement immenses. On parle d'un demi-milliard d’abonnements à la 5G d'ici 2022, 1 000 milliards d'euros au niveau mondial.