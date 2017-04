Présidentielle2017: les réseaux sociaux à l’épreuve du mur du son

Sur Twitter et Facebook, les commentaires sont toujours un peu dignes de discussions du café du commerce. Cela ne vole pas très haut et durant les élections, c’est en escadrille que les posts s'enchaînent. A en devenir illisibles ? Chacun donne son avis, certains craignent d’être manipulés mais tous cherchent à convaincre l’autre avec des arguments ou des comparateurs de programme. Sans jamais convaincre ? Véronique Reille-Soult, directrice générale à Dentsu Consulting, analyse sur l’antenne de RFI : « les réseaux sociaux n’ont pas fait l’élection. C’est certainement un moyen simple et intéressant pour s’exprimer. C’est un moyen d’avoir une ligne directe avec les électeurs. C’est un lieu où on peut comprendre quelles sont les dynamiques. »

Mais les réseaux sociaux ne seront pas forcément l’endroit pour se faire une opinion selon Frédéric Micheau d’OpinionWay : « On a posé la question hier : quels sont les médias qui vous ont le plus aidé pour forger votre opinion ? Le premier d’entre eux c’est la télévision, les émissions de télévision. Les réseaux sociaux, c’est seulement 9%, mais c’est deux fois plus qu’en 2012. Donc il y a quand même une progression et puis la radio 15%. »

« Les réseaux sociaux sont le meilleur moyen pour faire passer des messages »

Au lendemain des résultats, on peut analyser les différentes stratégies sur les réseaux sociaux des deux camps arrivés en tête. « Ce sont deux logiques vraiment très différentes. Marine Le Pen, présente sur tous les réseaux, compte plus sur ces soutiens sur Facebook. D’ailleurs, hier dans la journée elle a gagné 11 000 fans, alors qu’Emmanuel Macron en a gagné 5 000. En revanche, Emmanuel Macron est plus dynamique sur Twitter », compare Véronique-Reille Soult. Avec encore une fois deux visions différentes pour convaincre ses électeurs car « si les réseaux sociaux n’ont pas fait l’élection, ils sont le meilleur moyen pour faire passer des messages. »

Des éclats de voix qui tranchent le chœur des discours policés

Des messages à caractère informatif, des intentions de vote, on frise souvent la cacophonie, mais ici beaucoup d’humour, là des éclats de voix qui tranchent le chœur des discours policés. Quand certains crient leur joie, d’autres éructent et disent m… ! Amusant à lire, parfois déstabilisant tant la mauvaise foi affleure. C’est véritablement une ambiance brèves de comptoir sur Twitter, alors qu’il est recommandé d’éviter les réseaux sociaux après deux verres d’alcool. En 24 heures, on sera en tout cas passé pour certains de #Avoté à #Sansmoile7mai. Petit aperçu de certaines brèves de Twitter ces dernières 24 heures.