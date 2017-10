Entourage, l’Appli du refus de la misère

Parmi les technologies qualifiées de positives nous nous intéressons aujourd’hui à Entourage, une plateforme numérique qui est à la fois un réseau, une communauté et une application créée par Jean-Marc Potdevin, un homme d’affaires français, pionnier de la Net économie. Le réseau Entourage fonctionne à l’inverse de Facebook, en favorisant des rencontres réelles et de proximité entre des personnes qui d’habitude ne croisent jamais leurs regards.

Plus de 1 000 actions de solidarité ont été réalisées à son initiative

Entourage s’est construit avec l’aide des sans-abri et des associations en lutte contre la pauvreté pour répondre exactement aux besoins des plus démunis. Le réseau, soutenu par ATD Quart Monde et bien d’autres ONG, permet par exemple aux bénévoles de planifier leurs maraudes ou leurs déplacements sur le terrain.

L’appli a été téléchargée plus de 33 000 fois à ce jour, l’association revendique 22 000 comptes sur son réseau social et plus de 1 000 actions de solidarité qui ont été réalisées à son initiative. Fin octobre, Entourage lancera un nouveau site. Simplecommebonjour.org qui sera dédié à la grande exclusion. Il a été élaboré par des professionnels du secteur, mais surtout par les personnes de la rue ! La plateforme Web diffusera des vidéos, des interviews, des témoignages et un guide pédagogique pour vous aider non seulement à changer votre regard sur la pauvreté mais aussi à franchir le pas et aller à la rencontre des victimes de la misère dans votre quartier.