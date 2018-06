YouTube Music, l'offre de Google de streaming musical

Qui a dit que la musique adoucissait les mœurs commerciales ? Certainement pas les géants du Web, pour qui, la diffusion de vos titres préférés en direct sur internet ou via un smartphone représente un marché colossal estimé à plus de 14 milliards d'euros et dominé par Apple, Spotify ou encore Deezer.

Un Youtube avec 0 pub

Et Google alors ? Google est propriétaire à 100% de YouTube. Et alors qu’aucun de ses précédents services payants, n’avait remporté l’adhésion de ses 1,8 milliard d'utilisateurs mensuels, la plateforme web vidéo a décidé de se lancer, à grand renfort de spots pubs sur le net, dans la bataille du streaming musical avec abonnement.

YouTube Music « sera un succès », présage Charles Savreux responsable communication de Google et YouTube France. « Des accords ont été renégociés avec les labels pour pouvoir faire bénéficier nos utilisateurs de l'ensemble des catalogues et de inventaires musicaux avec la possibilité en plus de pouvoir consulter en complément tous les contenus qui étaient sur YouTube, à savoir les concerts, les lives, les remix, les adaptations dont les fans de musique sont particulièrement friands. L'offre a déjà été lancée aux Etats-Unis , en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Corée du Sid et avec différents lancements dont la France, l'application YouTube Music sera désormais disponibles sur Androïd, et AiOS pour tous les utilisateurs dans 17 pays », détaille Charles Savreux.

YouTube Music Premium à 9,99 euros par mois

YouTube Music avec sa version Premium compte séduire les internautes avec la diffusion de titres et de concerts inédits. L'appli de Google envisage surtout de faire la différence avec ses programmes de reconnaissance musicale qui permettent de dénicher n’importe quelle chanson dans son catalogue. Il suffirait de siffloter un air, de vocaliser un rythme ou de lancer une recherche approximative des paroles de cette vieille rengaine qui hante nos souvenirs, pour retrouver toute la musique que l’on aime. En un clic évidemment !