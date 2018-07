En juillet, Twitter suspend les comptes suspects

C’est encore la grogne sur Twitter. Comment ? Ça râle sur Twitter ? Rien de nouveau… Mais aujourd’hui certains crient à la censure quand d’autres s’étonnent d’avoir perdu leurs très chers abonnés.

Que s’est-il passé ? La maison mère Twitter tape de grands coups sur la table et prend des décisions systémiques. Car il y avait trop souvent le feu à la conversation entre abonnés Twitter. Après les scandales autour des fake news et des faux comptes semeurs de trouble, Twitter a dû se décider à prendre des mesures. L’oiseau bleu souhaite que les conversations soient plus saines (healthy conversations) et depuis mai, juin et aussi juillet ce sont 70 millions de comptes qui ont été dans la ligne de mire (la France a été plus touchée en juillet, sans avertissement certes). C’est beaucoup, mais sans aucun doute nécessaire.

Des comptes au comportement suspect

Qu’en est-il auprès des abonnés touchés ? Le compte @realDonaldTrump a perdu 100 000 abonnés quand celui de @BarackObama en affiche 400 000 de moins. Twitter a détecté des comptes au comportement suspect (les explications sont là et nombreuses, ça peut juste être lié au mail non confirmé jusqu’à une activité détectée comme douteuse). Ceux-ci ont alors reçu une demande de vérification d’identité. Puis afin de débloquer leurs comptes, les propriétaires doivent envoyer leur numéro de téléphone, mais dans ce laps de temps ils ne sont plus comptabilisés dans le nombre d’abonnés des autres comptes.

Fake news, mensonges ou pur militantisme à la limite du spam

Les réactions aujourd’hui prêtent à sourire. Par exemple quand un député s’insurge et pense que Macron et l’affaire Benalla ont entraîné cette décision.

Aurait-il oublié ce député que Twitter c’est la foire aux trolls ? On les connaît et c’est souvent facile à repérer (on vous recommande ce test de comportement sur les réseaux sociaux qui reste d’actualité).

Aussi cette grogne aujourd’hui est-elle assez magique quand hier Twitter était longuement critiqué pour avoir laissé dans le désordre : des messages orduriers se répandre, des fake news, du mensonge ou du pur militantisme à la limite du spam.

C’est le jour du grand ménage, il faut tout simplement ranger sa chambre, et ça semble en déranger certains d’avoir à mettre un peu d’ordre dans leurs affaires, de constater que leurs abonnés voire leurs abonnements ne valaient pas grand chose.

En clair, faire la chasse aux trolls !

Il y a eu aussi la question autour du nouvel algorithme de Twitter qui surgit. Ce dernier fait désormais apparaître dans les timelines les tweets de manière non plus chronologique mais par «intérêt». Qui en décide ? Et encore une fois, n’y aurait-il pas une volonté de censurer certains propos s’insurgent certains ?

L’algorithme de Twitter s’est défendu de faire du «shadow banning», en résumé laisser le tweet vivre pour l’utilisateur mais le faire disparaître des tweets des Timeline des abonnés. Ce n’est absolument pas le cas, assure Kayvon Beykpour sur le blog de la firme californienne.

We’ve heard questions from some of you relating to our work to drive healthy conversation on Twitter. People are asking us 1) about the breadth and precision of our work & 2) the impact of our work on the Search experience. We wanted to address these questions transparently here. Kayvon Beykpour (@kayvz) 25 juillet 2018

Twitter insiste et explique souhaiter réinstaurer une conversation saine, une Timeline plus soucieuse de vérité, en clair, faire la chasse aux trolls ! Là aussi la société s’explique clairement: les trolls c’est amusant, mais trop souvent ça dessert la conversation et ne fait que dynamiter des dialogues positifs.

An update on our commitment to serve and contribute to the health of the public conversation on Twitter. 👇



Not sure what that means?



Healthy conversation is elevating the positive dialogue and discussion we're having together, over behaviors like abuse and harassment. https://t.co/OI1Hzn9Feh Twitter (@Twitter) 30 juillet 2018

Depuis cette mesure, Twitter a constaté moins de signalements d’abus et de harcèlement. Un beau projet non ?