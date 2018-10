La cybersécurité des véhicules, une priorité pour les constructeurs

Au Mondial de l'automobile 2018, les regards sont en grande partie tournés vers les motorisations nouvelle génération, électriques ou à hydrogène, ainsi que vers le développement de l'autonomie des véhicules. Deux tendances qui vont de pair avec un sujet d'inquiétude : la protection des réseaux informatiques. Les voitures disposent en effet de logiciels de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes et sont de plus en plus connectées. Et plus il y a d'informatique, plus il y a de possibilités de piratage.