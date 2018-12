La chaîne Youtube T-Series pourrait bientôt devenir la plus populaire au monde

Dans quelques jours ou même quelques heures, la chaine YouTube T-Series pourrait devenir la plus populaire du monde. Ce groupe de média indien, est sur le point de détrôner la chaine championne de Youtube, appelée Pew Die Pie. Mais le Suédois qui tient Pew Die Pie ne se laisse pas faire et mène une guerre acharnée à son concurrent indien.

D’un côté, vous avez un énorme groupe indien, T-Series, qui possède 29 chaines de télévision ainsi que l’un des labels de musique le plus populaires du pays. Et de l’autre, un jeune Suédois déluré, Felix Kjellberg, qui commente des jeux vidéos et publie des vidéos comiques ainsi que des clips de musique sur sa chaine Youtube appelé Pew Die Pie - une chaine qui compte le plus d’abonnés au monde depuis 5 ans.

Mais cela est en train de changer, et rapidement. Le petit Suédois ne semble pas faire le poids face au monstre indien de la musique et au réveil de la population indienne à la magie de l’Internet et des vidéos Youtube. T-series n’a commencé à grandir sur cette plateforme que depuis deux ou trois ans, mais sa progression est maintenant vertigineuse. Le groupe indien a conquis 43 millions d’abonnés sur sa chaine en à peine un an, soit 110 000 par jour. Une croissance trois fois plus importante que celle du comédien suédois.

53 milliards de vidéos regardées

La chaine youtube de T-Series a en fait déjà dépassé son adversaire suédois depuis longtemps en termes de visionnage, avec 53 milliards de vidéos regardées contre 19. Mais en terme d’abonnés, ils sont sur le fil depuis des semaines, à environ 73 millions chacun. et le suédois mène la course en tête, avec une avance d’à peine 20 000 abonnés.



Felix Kjellberg a donc lancé un dernier assaut pour lutter contre le géant indien. Il a mobilisé ses abonnés et jeunes fans en promettant de les récompenser s’ils arrivent à pousser leurs proches à s’abonner. Un américain a même mené une importante campagne publicitaire dans son pays, un informaticien a piraté à distance 50 000 imprimantes pour leur faire imprimer des messages de soutien à Pew Die Pie, et le jeune suédois à la tête de cette chaîne a prévu d’aller en Inde pour mieux se faire connaitre et contrer la progression de T-Series.

Cette bataille pourrait sembler ludique comme cela, mais les enjeux économiques sont énormes. Felix Kjellberg, à travers son titre de champion de Youtube, gagnerait près d’1 million d’euros par mois grâce aux revenus publicitaires soutirés de sa chaine.