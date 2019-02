Facebook: même sans profil, on est traqué

Il y a une espèce d'architecture informatique invisible qui fait que quand vous avez effectivement dans le code même d'une application, quand vous utilisez cette application, derrière il y a une espèce de petit engrenage qui collecte des informations et qui va les envoyer à Facebook. Soit parce que cette application est aussi présente sur Facebook pour la développer et pour qu’elle soit active. Pour les gens qui ont plein de comptes Facebook, o a inséré une espèce de petit code. Mais du coup, si vous n'avez pas de compte Facebook et que vous quittez cette application, vos données vont aussi être envoyées automatiquement vers le réseau social et il pourra en faire ensuite ce qu'il veut, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de compte, mais que l'un ou l'une de vos ami(e)s a un compte sur Facebook, il a des techniques qui permettent d'insérer et de retrouver que vous êtes l'ami(e) de telle ou telle personne et donc éventuellement de vous adresser des systèmes de publicité ciblée y compris si vous n'avez pas de compte Facebook. Ca c'est dans la culture de l'entreprise. Il y a très longtemps... quand Facebook a lancé le bouton like... il «colonise» des sites ou des applications à distance et il s'en sert pour récupérer des données dont il se sert à des fins publicitaires.