Les recommandations de Mozilla pour lutter contre la désinformation

Dans quelques semaines, les citoyens de l’Union européenne choisiront leurs nouveaux députés qui seront élus pour cinq ans au Parlement européen. Les décisions que prendront nos futurs représentants auront un impact direct sur nos vies numériques, nous rappelle le site de la fondation Mozilla. En revanche, les informations mensongères et les messages polarisants qui pullulent sur les réseaux sociaux et la Toile, risquent d’influencer le vote des électeurs, nous prévient Sylvestre Ledru, responsable du bureau français de Mozilla : « Pour nous, ça semble quelque chose d'extrêmement important et on l'a vu dans les différentes élections dans les pays occidentaux ces dernières années... Comment est-ce qu'on peut croire les données qu'on trouve sur internet, comment est-ce qu'on est capable de les identifier, de les désactiver ou de les cacher pour des utilisateurs. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser Firefox qui pour nous est un outil pour gérer ses problématiques, pour qu'il vous protège sur internet. »

Se protéger du « tracking »

La fondation Mozilla délivre donc ses recommandations aux internautes désirant ne plus subir ces influences cybernétiques. Premier conseil, se prémunir des activités de « tracking ». Cette pratique issue du commerce en ligne consiste à observer et analyser le comportement des internautes. En période préélectoral, la méthode recense avec précision les utilisateurs qui seraient les plus susceptibles de partager un message en particulier. Mozilla préconise une navigation en mode privée garantissant qu’aucune information sur vous ou vos centres d’intérêts, ne puissent être collectés lors de votre surf. Méfiance, aussi envers les publicités à caractère politique qui n’afficheraient pas le nom de la personne ou de la formation qui a payé l’annonce et pourquoi elle cible un groupe en particulier. Mozilla recommande à ce propos d’installer une extension web sur son navigateur comme « Facebook container » qui permet que vos activités en ligne en dehors du réseau social restent bien privées.

Une viralité factice

Autre préconisation se méfier des fausses amplifications d’une information douteuse qui prendrait soudainement de l’ampleur sur les réseaux sociaux. La quantité de « like » ou de retweets d’un contenu peut en effet facilement être truquée, donnant l’impression que l’histoire partagée est peut-être populaire ou importante. Mais en réalité, elle est renforcée par l’emploi de robots automatiques qui republient sans cesse la même nouvelle. En cas de doute, l’extension botcheck.me détecte sur Twitter les comptes qui utiliseraient ces robots démultiplicateurs de messages. Enfin la fondation recommande aux électeurs européens la lecture du billet de blog de Raegan MacDonald, responsable de la politique publique de l'Union européenne chez Mozilla qui indique bien d’autres parades pour se prémunir efficacement contre les tentatives de désinformation en ligne.