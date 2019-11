E-sport: Paris accueille la finale mondiale du jeu vidéo «League of legends»

Tous les yeux des joueurs de League of Legends et passionnés de jeux vidéo seront tournés ce dimanche vers l'AccorHotels Arena à Paris. Le plus célèbre jeu vidéo débarque en France pour la finale de son championnat du monde d'e-sport.

Les milliers de places, entre 40 et 80 euros, de l’AccorHotels Arena de Paris se sont vendues en à peine 10 minutes. C’est donc a guichet fermé et au total devant 20 000 personnes que se déroulera le plus célèbre championnat d’e-sport.

Les têtes d’affiche de la finale : les Européens de l’équipe G2 Esports contre les Chinois de FunPlus Phoenix. L’équipe européenne a échoué l’an passé aux portes de la finale et semble prête à en découdre pour remporter le titre de champion mondial, face à une équipe chinoise qui semble aussi prête à succéder à leurs compatriotes d’Invictus Gaming, champions de l’an passé.

League of Legends est le jeu le plus joué au monde sur ordinateur. Il revendique 100 millions de joueurs actifs dans le monde. Il s’est imposé comme la référence mondiale en matière d'e-sport.

Catégorisé MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, ou arène de bataille en ligne mutlijoueurs), la règle du jeu est simple : deux équipes de cinq joueurs doivent détruire la base de leur adversaire tout en protégeant les leurs. Derrière un principe accessible à tous, une dextérité et une condition physique et mentale certaine à acquérir pour être le meilleur. Les joueurs professionnels suivent un entraînement sportif en plus de leurs sessions de jeu.

Formule gratuite et retours payants

League of Legends a été le premier jeu gratuit, un pari audacieux qui s’est avéré payant. Son éditeur américain Riot Games a compris que le développement passerait par l’organisation de tournois et la retransmission sur internet.

L’engouement des spectateurs a pris au fil du temps. Si en 2012, la finale s’est déroulée au Galen Center de Los Angeles avec déjà 10 000 spectateurs présents, il faut désormais compter sur des structures plus importantes pour accueillir le public qui vient de plus en plus nombreux. Preuve en est : en 2014, c’est le stade de football de Seoul utilisé pendant de la Coupe du monde qui a accueilli la finale de League of Legends. Plus de 40 000 spectateurs ont fait le déplacement pour assister à la compétition à l’époque.

Riot Games a également été le premier à créer des droits de diffusion pour les compétitions et à payer les joueurs. Chaque diffusion atteint un record historique de vues. Le dernier en date : 3,3 millions de vues pour sa demi-finale. Depuis 2009, League of Legends a rapporté 20 milliards de dollars de revenus.

League of legends fête ses 10 ans d’existance. Il est aujourd’hui détenu à 40 % par le Chinois Tencent, spécialiste des services internet et mobiles.