CES 2020 : Les prophéties technologiques de Las Vegas

Chaque année, le Consumer Electronic Show de Las Vegas présente les produits et tendances à venir du marché des nouvelles technologies. Cette frénésie mondiale autour de la high-tech ne cesse pas et envahit même tous les domaines d’activités. En mise en bouche avant le démarrage officiel du salon, des avant-premières présentées par des start-up.

Début de la nouvelle année 2020 et en guise de bonne résolution un nouveau CES : LE salon mondial de l’électronique ! Tous les plus grands acteurs des nouvelles technologies se retrouvent depuis des années à Las Vegas pour y présenter et imaginer le futur des nouvelles technologies. Avec plus de 4 500 exposants et 175 000 visiteurs attendus, la 53e édition du CES débute le 7 janvier.

Qui dit nouvelles technologies dit aussi tout un arsenal de drones, robots ménagers ou gadgets connectés en tous genres, à la recherche d’un marché porteur. On y verra forcément de drôles de choses sur les stands du CES 2020 ! Un futur prometteur, joyeux ou inquiétant, c’est selon les opinions. Ce qui nous fait dire que c’est à Las Vegas par exemple qu’on a vu arriver le selfie stick. En 2012 Yeong-Ming Wang dépose le brevet de son axe multidirectionnel capable de tenir un smartphone, il gagne le concours Lépine en 2013 et le terme selfie stick apparaît en 2014. Fin 2015, c’était l’invasion des selfie stick et au CES ils semblaient pousser comme des herbes folles au rythme des saisons.

De fragiles cabanes technologiques face aux mastodontes

Le challenge de ce salon pour de nombreuses entreprises est de faire en sorte que les rêves économiques franchissent le seuil de la vitrine d’une boutique, c’est la loi du marché, les créateurs exposent leurs idées pour être développées, distribuées par des fabricants qui, eux, ont déjà prévu leur catalogue de la saison à venir. C’est tout le pari des sociétés qui se présentent à l’unveil, la soirée de présentation dans les salons de l’hôtel Mandalay Bay avant l’ouverture officielle du salon au Convention center. Un joyeux déballage durant lequel les start-up apparaissent comme de fragiles cabanes technologiques face aux mastodontes qui vont exposer sur des stands grands comme des maisons dans les jours à venir. Leur enthousiasme est contagieux, une sélection est à découvrir dans ce thread sur Twitter.

Le #CES2020, le salon de l’électronique de Las Vegas, débute mardi 7 janvier. @RFI va vous présenter l’événement dans ces détails. Un salon qui a déjà commencé pour certaines entreprises #Thread #FilDuRécit pic.twitter.com/5uJZH1zcP7 Thomas Bourdeau (@tbourdeau) January 6, 2020

Les sujets cette année du CES : la 5G et l’internet des objets, des télés 8K, la blockchain, l’univers des médias et du marketing, la santé, les voitures, la domotique, le sport… Tous les domaines sont impactés par les nouvelles technologies et il y aura forcément des surprises ou des interrogations. Sommes-nous prêts à changer ? Rêver ? Croire dans un futur connecté ? Faire confiance à des sociétés qui innovent mais qui bluffent aussi ?

Le futur n’existe pas sans les projets du présent

Depuis 2014, RFI s’est attaché à raconter cet événement unique et hors du commun qu’est le CES. On vous conseille la lecture d'un webdocumentaire de 2015 qui relate dans le détail l’effervescence de ce salon qui a vu les visites de Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, et Pierre Gattaz du Medef, en 2014, puis d’Emmanuel Macron en 2016, (alors ministre de l’Économie. Vous y découvrirez ce rythme économique bien singulier où le futur se conjugue au présent… comme expliqué par l’économiste et philosophe Jean-Pierre Dupuy, car en économie le futur n’existe pas sans les projets du présent, mais ce sont aussi les anticipations d’un futur idéalisé qui conditionnent les actions économiques du présent. Ce qui fait dire que l’économie fonctionne parfois comme une prophétie. Il est donc temps de rendre au Caesar Palace ce qui appartient au Caesar Palace, car à Las Vegas la religion est de parier sur l’avenir.