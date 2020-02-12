人民日報曲線要求習總“到武漢去”

大陸武漢肺炎疫情失控，中共總書記習近平“神隱”多日後，日前出現北京地壇醫院，但網民卻發現整個政治宣傳新聞只有習總、北京市委書記蔡奇以及醫生，但醫院卻沒有病人，紛表嘖嘖稱奇。人民日報不知是有心還是無意，在其公眾號上作出“巧妙”安排，竟然曲線要求習近平“到武漢去”。

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根據人民日報的微信公眾號（見圖），在習“指導抗疫”的消息下，竟然是幾個大字“到武漢去”！不少網民都轉載截圖，有學者稱媒體用這方式表達，“實在是高明”。



人民日報微信公眾號的排版製造出這樣的特殊效果，大有對習不去武漢，只敢在北京發號施令表達不滿之意，令不少內地讀者大為愕然。有學者笑稱，人民日報微信號的編輯“說不定是武漢人”，認為用這種方式表逹不但高明，更“承傳了中共文化的優良傳統，（編輯）可以提拔賦予重任”。



大陸媒體不時會用這種方式，對一些中共的敏感事件表達不同意見。劉曉波獲諾貝爾和平獎不能親赴領獎，和平獎委員會在頒獎禮上為劉曉波準備了一張空椅子，廣州南方都市報曾經在頭版發一張大照片，照片中赫然出現一張空椅子，讀者見之暗贊。全國人大修憲刪除國家主席任期限制，為習近平做終身領袖稱帝掃平道路，北京青年報則在頭版放着一張旅遊景點扮演“皇帝登基”的照片，外界無不稱奇。

