傳武漢大量焚燒屍體 官方闢謠指空氣監測不實

針對有媒體以網站Windy數據報導“武漢疑似焚燒大量武漢肺炎患者屍體，導致空氣中的二氧化硫濃度驚人”，中國中國環境監測總站相關負責人12日出面“闢謠”。中央社今天引述報道，指外界認為，當前公布的確診數據無法反應真實情況，因為許多患者等不到確診為武漢肺炎（2019年的冠狀病毒疾病）就已經死亡。

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據中央社今天報道說，傳武漢大量焚燒屍體，中國稱空氣監測資料不實。消息指針對有媒體報導“武漢疑似焚燒大量武漢肺炎患者屍體，導致空氣中的二氧化硫濃度驚人”，中國中國環境監測總站相關負責人今天出面“闢謠”，表示外媒所用資料跟實際監測資料相差200倍。

該報道說，日前有多家媒體報導，捷克氣象服務網站“Windy”的數據顯示，武漢市充滿大量二氧化硫（SO2），全市每立方公尺的濃度均超過80微克，8日晚間7時許，更出現每立方公尺1700微克的驚人濃度，湖北省其他城市也飄散著這種氣體。有網友追查二氧化硫最濃的位置，發現距離當地公墓、灰砂磚廠相當近，懷疑與當局處理不治病人屍體有關，並推算要火化1.4萬具遺體，才會釋放這麼大量的二氧化硫。

報道綜合新京報、中新網消息，中國環境監測總站相關負責人12日表示，中國環境監測總站和生態環境部衛星環境應用中心、中科院等有關專家對相關資料查驗，“經仔細對比核實，Windy網站發布的武漢市SO2濃度上升一事嚴重失真，其SO2濃度資料不可信。”以9日0時、1時的資料來看，Windy網站指出武漢“污染區”二氧化硫的濃度達到每立方公尺1500微克以上，最高濃度甚至超過1700微克；但根據中方的空氣監測站，該時段前後的二氧化碳濃度僅在每立方公尺4至8微克之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。

據這名負責人說，不僅是武漢，Windy網站發布其他地方的地面二氧化硫濃度與當地監測結果也有較大偏差。以11日北京市東四站點的數據為例，兩者小時對比偏差可達到4倍到60倍，日均偏差達到15倍，顯著高於“實際濃度”。

據中央社說，多家媒體報導，捷克氣象服務網站“Windy”的數據顯示，武漢市充滿大量二氧化硫（SO2）。圖為網友10日在Windy社群網站分享中國二氧化硫數據結果。（圖取自Windy社群網頁community.windy.com）

不過，中國官方出面對海外媒體報導“澄清”，也反映出武漢疫情嚴峻受到普遍關注。報道稱，外界認為，當前公布的確診數據無法反應真實情況，因為許多患者等不到確診為武漢肺炎（2019年的冠狀病毒疾病）就已經死亡。

報道引據騰訊網上發布的文章，有湖北殯葬業者在2月初即表示，他工作的單位已改為24小時待命，以便及時處理遺體。據他說，疫情爆發後，單位規定一切從簡，為避免人群聚集也沒有火化前的告別儀式，所有遺體不論是否確診肺炎，都需要儘快處理。有些家屬無法接受立即火化的規定，不肯在火化同意書上簽字，有人情緒失控。