基於人道准許陸配子女入台措施24小時內撤銷

台灣陸委會昨天下午宣布，基於人道考慮，今天(12日)起，大陸配偶的子女准許入境台灣，但須居家檢疫十四天。宣布之後，台灣網絡上獨派年輕族群一片罵聲，接下來，台灣政府搖搖擺擺，政策一日三變，陸續添加了許多條件，限制申請的資格。更令人意外的是，今天下午疫情指揮中心再度宣布，昨天所有有關大陸配偶的子女可以申請入境台灣的規定，全部撤銷。

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昨天下午兩點，陸委會處長蔡志儒宣布，基於家庭團聚及人道考慮，台灣人或台灣人的大陸配偶所生，目前只有中國大陸國籍的子女，准許入境，但入境後須居家檢疫十四天。他還強調，這不會增加境外移入的防疫風險。



但措施宣布後，引髮網民熱議，晚間七點，陸委會主委陳明通重回疫情指揮中心說明，強調這不是開放探親，而是基於人道，申請入境的陸配子女必須符合三個條件，一、本來就居住在台灣；二、未滿廿歲；三、在大陸無親人可提供照顧。然後才能透過項目申請，經審查通過才准許入境。



但昨天晚上，陸委會發出新聞稿，再加上必須「父母都在台灣」才能申請。條件愈改愈嚴，政策一日三變。



不料這還不是最後的定案，疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中代替陸委會宣布，撤回陸委會昨天公布的所有與陸配子女相關的入境台灣管制措施，只要不具備台灣國籍的陸配子女，且目前滯留中港澳者，一律不準入境。



陳時中說，就「情」的層面雖然有親情在，但「國人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排。



陳時中說，指揮中心防疫上有三大原則，陸配子女如果在台灣生病了，醫療上絕對是無差別待遇；其次，居家檢疫、居家隔離也是無差別管理，不會因為身分差異有特別管理措施。



不過，第三、在邊境管制上，他說「必然有差別」，必須符合「國人優先」的原則，因此才決定撤回沒有本國國籍陸配子女入境的相關規定。

