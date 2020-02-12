戴口罩妨礙人臉識別 初創公司申請貸款開發新技術

疫情之下，霧霾之中，越來越多人戴口罩，防病毒傳染和空氣污染。如此這般，無處不在的人臉識別監控便失去了監控的效力。一家開發人臉識別技術的初創公司申請一億元人民幣貸款，用於開發新技術，包括提高對人群中戴口罩的個人識別準確度。

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據路透社周一引述內部消息報道，中國人臉識別初創公司曠視科技申請1億元人民幣(約1,432萬美元)的貸款，用於開發包括提高人群中戴口罩個人的識別準確度在內的新技術。



曠視科技公司對尋求貸款一事不予置評，但回應稱，公司正致力於提高一項AI技術的精準度，用於在戴口罩的情況下識別發熱的人群。曠視科技表示，該技術不會對佩戴口罩的人群身份進行識別。



路透社引述金融業的消息稱，300餘家中國企業正在尋求總計至少574億元人民幣(82億美元)的銀行貸款，以緩解新冠肺炎疫情帶來的影響。這些企業還包括中國最大外賣企業美團點評，智能手機製造商小米，叫車服務商滴滴出行，互聯網安全公司奇虎360…。總部位於北京的奇虎360正尋求10億元人民幣(約1.4325億美元)的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追蹤和控制病毒擴散的應用程序相關工作提供資金。



北京銀行業消息人士告訴路透社，他們已收到北京市財政局發給北京市銀行的兩份申請貸款的企業清單副本。其中一位消息人士稱，銀行將擁有放貸的最終決定權。利率可能與提供給銀行頂級客戶的利率持平。



美團點評、滴滴、小米均拒絕置評，奇虎360沒有立即回復路透的置評請求。北京市地方金融監督管理局亦未回復請求置評的電子郵件。



該消息說，為了幫助抗擊疫情影響，中國央行已向銀行系統注入資金，以支撐市場信心。中國銀保監會也敦促貸款機構降低利率。