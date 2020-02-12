武漢疫情 為什麼說中南海早就知情

武漢疫情發展到今天這種地步，即便按照官方的數據，已造成千餘人死亡，近五萬人確診，許多地方封城封村，給活着的人造成的心理創傷無法估量。為什麼武漢疫情失控到這種地步，梳理一下幾個重要的時間點很有必要，武漢市長周先旺有關武漢12月份向中央報告的最新表述十分關鍵。

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周先旺給出的時間



武漢官網『漢網』11日向外界披露了一個重大信息，武漢市長周先旺作為防疫前線最重要的領導人，在全民怒指武漢當局隱瞞疫情、耽擱對抗疫情的寶貴時間，且北京開始向武漢官方動刀，習近平欽差大臣取地方官員而代之的情況下，這位市長表示早已在12月份就已向中央報告疫情，就已向科學家通氣，並且“遵從了科學家的建議”。他暗示他做了該做的。武漢為什麼沒有早向社會大眾公布疫情，周先旺指自己是“依法披露”，在沒有“授權”的情況下，他不能向全社會告知，暗示這一責任不在他身上。



李文亮的時間



如果以目前普遍承認的12月8日發現疫情作為起點，疫情在12月下旬就有了相當的蔓延，武漢醫護人員從一群從華南海鮮市場的工人身上，發現了同樣的肺炎病症，也就是依據這一醫生的觀察和診斷，李文亮醫生在朋友圈發出警訊，指出這是一個可與薩斯病毒比較的病毒。正如眾人所知，他隨後被毫無醫療知識的警方傳訊、訓誡，封嘴。與他差不多同時被封嘴的共有八名醫生。



李醫生髮出武漢疫情警訊的時間是12月30日。李文亮醫生後來不幸感染新冠病毒，醫治無效，於2月6日逝世。



武漢金銀潭醫院專家的時間



1月24日，武漢金銀潭醫院副院長等人在『柳葉刀』刊載的文章里提到，武漢新型冠狀病毒第一例新冠病毒癥狀開始日期是在12月1號，這個時間比後來所認定的12月8號早了一個星期。如果按照12月1日發病推算，至少這個人在11月中旬就被感染了。



中國國家疾控中心科學家的時間



中國疾控中心有着一流的傳染病學家，包括科學院院士、中國疾控中心主任高福，包括首席專家曾光。當武漢1月23日封城，500萬武漢人大逃亡，病毒迅速擴散之際，高福等人的一篇針對425名確診新冠病毒病例的研究論文在著名的『新英格蘭醫學雜誌』發表了，這個論文披露了新冠病毒可能早在12月中旬就已經出現了人傳人的情況。這是中國一流衛生專家給出的武漢肺炎人傳人的時間。論文一出，正值國民人人恐慌之際，身兼重要職務的科學家遭到指責，人們指責他們為什麼在早已知情的情況下不向社會通報，但是，高福等人表示，這是一篇“回顧性”的論文，意思是說，他們知道人傳人的時間並不比別人更早。



針對有人指責疾控中心拿到數據發表論文而沒有發布疫情，原中國國家疾控中心副主任楊功煥12日對『今日頭條』表示，中國疾控中心同美國的疾控中心不一樣，不具備發布疫情職能。但是，疾控中心有無失職呢？楊功煥認為，“我覺得他們失職主要是，第一，有些專家出來說了一些不太負責任、不嚴謹的話，第二要問他們內部是不是跟武漢市衛生部門提了建議。當然也可能疾控中心提了建議，我們不知道而已。”



直報系統



中國在2003年發生疫情之後建立了一套可向中央全天候直報傳染病等重大疫情的先進系統。按照直報程序，無需經過層層官僚系統，主治醫生、專家、或發現疫情的醫院等衛生單位可直接向北京中央報告疫情，為什麼這麼重大的疫情，遲至幾十天後，才由中國最高領導人習近平下令全力對抗，也就是在中共中央最高層首肯下，權威專家鍾南山向外界宣布了人傳人的嚴重事實。



既然存在着一個直報系統，這就意味着國務院，中共中央，直至習近平應該對武漢疫情是知情的，具體什麼時間知情，武漢市長周先旺的說法可以是一個很好的佐證，12月份。



第一例發生的時間



要弄清楚傳染源，就要知道第一例是什麼時候發生的，原中國國家疾控中心副主任楊功煥對『今日頭條』表示，在傳染源追蹤的時候，應重視第一例，要弄清楚究竟是怎麼回事。媒體報道最多的是12月26日發現的那幾例，其實中國疾控中心『新英格蘭醫學雜誌』文章指出，從12月8號起就陸陸續續有了病人，而且這些病人中很多沒有與海鮮市場接觸。專家認為，所以需要溯源，溯源的過程是必須非常清晰地了解這個疾病是如何傳播的。



武漢金銀潭醫院專家的論文提到的病例更早了一個星期，這是否是第一例病人，或者如專家所表述的“零號病人”？他現在狀況如何，他接觸了什麼人，又去了哪些地方，他是怎麼感染的，都很不清楚。



簡言之，如果說時間就是生命的話，武漢疫情從發生到爆發到公開浪費了許多時間。武漢市長周先旺的陳述至少給我們一個很重要的啟示，12月份，武漢地方當局就已相當知情，並已向中央通報；第二，中國從薩斯疫情之後建立了直報系統，既有這個直報系統，中國最高層應該很早就知情，為什麼中國國家主席習近平遲至1月20號才決定採取行動，這是一個很重大的疑問。

