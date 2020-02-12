港府領導班子民望調查全體負數林鄭“似已跌無可跌”

香港民研公布特首及問責司局長最新民望調查結果，特首林鄭月娥的評分 20.3 分，反對率超過 66%，屬“表現拙劣”。站在對抗疫情最前線的衛生局局長陳肇始支持率凈值只有19%，創上任以來新低，反對率超過 50%，屬“表現失敗”。

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香港民研計畫總監鍾庭耀11日舉行記者會發布結果，從二月初透過隨機抽樣電話訪問方式，訪問 1001名18歲以上的香港居民。調查結果顯示，特首林鄭月娥的評分20.3分，民望凈值為負68%，兩項數字與兩星期前分別不大。鍾庭耀形容，“以數論數”來說，林鄭的得分“好像已經跌無可跌”，僅僅“手上只有20分”。



司長方面，政務司司長張建宗的支持度評分為22.9 分，民望凈值為負47%，創上任以來新低。財政司司長陳茂波的支持度評分為26.6分，民望凈值為負36% 。律政司司長鄭若驊的支持度評分為 15.9分，民望凈值反而顯著上升 8% ，但仍然只是負61%。



局長方面，十三位局長的民望凈值全部錄得負值。對比一個月前，十三位局長中八人的支持率上升，四人下跌，一人不變，其中陳肇始、邱騰華及劉怡翔的支持率凈值均創其上任以來新低。陳肇始出任食物及衛生局局長支持率只有19%，楊潤雄出任教育局局長支持率更只有16%。



根據民研計畫的標準，李家超、張建宗、楊潤雄、劉江華、陳茂波及陳肇始的民望，反對率超過 50%，屬“表現失敗”；林鄭月娥及鄭若驊的反對率超過66%，更屬於“表現拙劣”。



記者會發布結果之前，鍾庭耀曾評價政府近日處理疫情的手法，他表示，政府10日深夜就青衣長康邨康美樓疫情開記招，雖然是震撼的疫情發展，但從另一個角度也是一個“好的現象”。他解釋，公信力較高的專家可以與記者和市民直接說話、回應，“從知情權的角度或者保護自己的角度，這些答與問均是非常有幫助”。作為社會研究者，他坦言“希望多聽這類資訊，好過特首那些令人不太明白的說話”。



面對疫情，鍾庭耀認為政府應該跟從“科學路線”、“制定基準”，例如根據社區爆發的機率、醫療系統能否應付的機率去判斷是否需要封關。他希望未來疫情如何發展、要做什麼具體措施也好，一切決定應按風險機率判斷。風險評估應由專家、科學家解答，而非官員，“現在估估嚇（一味靠猜），人心惶惶，搶購米、搶購紙巾，有些不值得”。

