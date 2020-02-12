美應對香港疫情授權駐港總領事非主要職員離港

武漢肺炎病毒在香港出現第二代傳播，但林鄭月娥政府仍然拒絕封關，美國國務院11日宣布，授權駐港總領事館的非主要職員及其家屬自願選擇離港，而駐港總領事館會維持開放。有關措施30日後會再檢討。

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美國國務院發言人表示，今次授權是基於對武漢肺炎病毒不確定性的高度警惕，強調並非要求駐港總領事館的非主要職員及其家庭成員撤走，而是允許他們自願撤離。



中國外交部今個月初曾經批評美國對中國武漢病毒的措施“過度反應”。中國外交部2月2日舉行首場網路線上提問記者會，發言人華春瑩對提問作出上述回應，並批評美方迄今有三個“第一”。



華春瑩指出，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，“帶了一個很壞的頭”。



對中國的指責，美國疾病控制中心CDC的發言人反駁指出，美國的舉措完全是基於現實疫情的發展以及美國國民的健康為首要考慮目標。



美國國內現時有13宗確診個案。為應對疫情，總統特朗普本月初簽署行政命令，禁止任何過去14日曾到中國的外國人入境美國；過去14日內曾到訪中國湖北省的美國公民則需要強制隔離14日。特朗普前日預期，武漢肺炎疫情會隨着天氣轉暖而於4月消散，他說：“那病毒……通常會在4月消散，一般而言，熱天能消滅那類病毒。”不過特朗普此說毫無科學根據，因為熱帶地區如新加坡，目前已有47宗確診武漢病毒個案。



特朗普透露數日前曾跟中國國家主席習近平詳談，說習近平有信心4月氣溫回升時會殺死病毒，認為是“好事”。不過美國國家過敏與傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）日前表示，目前有關病毒的未知數仍多，對疫情的任何預測都只流於輕率。



另外，首批因為武漢肺炎疫情在上月28日從中國撤走的195名美國人，於加州河濱縣（Riverside County）馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）軍營強制隔離期14日後，未有出現武漢肺炎癥狀，從11日起可自由離開。

