鑽石公主號上又有39人感染 一名檢疫官感染

12日，日本厚生勞動省宣布，在郵輪鑽石公主號上，又檢出39名新型冠狀病毒的感染者，同時有一名檢疫官感染，目前在日本發現的新型冠狀病毒感染者已達203人。

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日本厚生勞動省指出：對53名新的受檢者的檢驗結果表明，其中39人為陽性反應，目前在此船上接受檢驗的497人中，已有174人為新型冠狀病毒陽性反應，高達35%，對於這些陽性反應的人，將陸續送到病院中救治。



厚生勞動省表示：感染新型冠狀病毒的檢疫官於3日夜裡到4日夜裡在郵船中進行檢查作業，在作業過程中，他按照世界衛生組織的指南，在接觸每個人時都戴了口罩和手套，但是沒有着用全身防護服。



日本厚生勞動大臣加藤在12日的記者會上表示：在郵輪鑽石公主號上感染的174人中，有4人為重症，其中3人為日本人，重症患者正在使用人工呼吸器或進入集中治療室中進行治療。



目前，鑒於新型冠狀肺炎感染的不斷擴大，日本外務省已向全中國居住的日本人和旅行者呼籲：要萬無一失地收集信息，希望緊急研究儘早一時歸國，要前往中國的人儘快研究延期前往。



另據報道：日本首相安倍晉三在於12日主持召開的第7次新型冠狀病毒肺炎對策本部會議上，宣布繼限制到過中國湖北省和持有湖北省簽發的護照的外國人入境後，過去2周內曾訪中國浙江省的外國人和持有浙江省簽發的護照的人也不準入境，這項措施將從13日午前零時開始。