300多家中國企業尋求數十億美元貸款應對疫情影響

新冠病毒疫情衝擊中國經濟，一些企業的經營活動被迫放緩，甚至暫停。路透社引述消息透露，有300多家中國企業正在尋求銀行貸款應對疫情的影響，包括小米，美團，滴滴出行、曠視科技和奇虎360…。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社2月10日引述兩位銀行業消息人士稱，包括中國最大外賣企業美團點評和智能手機製造商小米在內的300餘家中國企業正在尋求總計至少574億元人民幣(82億美元)的銀行貸款，以緩解新冠肺炎疫情帶來的影響。



中國部分城市已“封城”，暫時封閉一些交通幹道，關閉人群聚集場所，這打擊了經濟增長，中國社會科學研究院經濟學家張明曾表示，受疫情拖累，中國今年第一季經濟增速可能會降至5%。中國工廠推遲復工將令製造業放緩，並給全球供應鏈造成拖累。



消息人士周一對路透社表示，包括中國主要叫車服務提供商滴滴出行、曠視科技和奇虎360在內的企業，要麼參與了疫情的防治，要麼受到了最嚴重的打擊。



消息人士稱，在北京提出貸款申請的企業將可能得到快速審批和優惠利率。他們表示，已收到市財政局發給北京市銀行的兩份企業名單副本。



到目前為止，還沒有全國範圍內企業為應對疫情申請貸款總額的官方統計數據。



一位消息人士稱，銀行將擁有放貸的最終決定權。利率可能與提供給銀行頂級客戶的利率持平。

根據兩份名單，世界第四大智能手機製造商小米正尋求50億元人民幣(7.1624億美元)的貸款，用於生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備。



美團點評申請人民幣40億元(5.7299億美元)的貸款，部分用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務的融資。



私人持股企業滴滴出行受疫情影響嚴重，正尋求5,000萬元人民幣(716萬美元)的貸款。



總部位於北京的互聯網安全公司奇虎360正尋求10億元人民幣(約1.4325億美元)的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追蹤和控制病毒擴散的應用程序相關工作提供資金。



該報道透露，中國國家發改委和工信部在各地的機構正在擬定受影響企業名單，並向它們提供支持。