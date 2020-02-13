世界減飛 中國陷半隔離

隨着新冠肺炎疫情的擴大，連接中國和世界的航空網也在縮小。據統計，最近面向中國的國際航線數比1月30日世界衛生組織（WHO）宣布將疫情列為國際關注的突發公共衛生事件前減少了67％。從減少率來看，美國減少近8成，日本和韓國也減少了5成。美國聯合航空公司(UAL.O)周三晚間稱，受新冠病毒疫情影響，公司所有從美國飛往中國的航班停飛時間將延長至4月下旬。

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據路透社消息，美聯航所有飛往中國航班的停飛時間將延長至4月下旬。據美國聯合航空公司(UAL.O)周三晚間稱，受新冠病毒疫情影響，公司所有從美國飛往中國的航班停飛時間將延長至4月下旬。算上美聯航，現在美國客運航空公司都已停飛至中國的航班直到4月下旬。這些航空公司稱，部分原因在於需求大幅下降。



美聯航稱，將繼續取消飛往香港和中國大陸的航班。該公司原本計畫在2月21日恢復飛往香港的航班，在3月28日恢復飛往中國大陸的航班。這些航班將從4月24日開始恢復。



報道稱，美聯航在正常情況下每日有大約12個從美國飛往中國大陸和香港的航班。



美國政府對去過中國的訪美者實施新的入境限制，幾乎禁止所有過去14天曾到過中國的非美國居民入境。



美國11大機場還限制來自中國的航班、以及載有過去14天曾到過中國的美國乘客的其他國際航班，以加強防範。要求近日到過中國湖北省的美國公民進行隔離。



達美航空(Delta Air Lines) (DAL.N)此前已經將前往中國的航班取消，一直持續到4月30日。

日本經濟新聞今天報道說，隨着新冠肺炎疫情的擴大，連接中國和世界的航空網也在縮小。據統計，最近面向中國的國際航線數比1月30日世界衛生組織（WHO）宣布將疫情列為國際關注的突發公共衛生事件前減少了67％。從減少率來看，美國減少近8成，日本和韓國也減少了5成。僅航班減少，推算就造成了累計240萬人的來往。旅遊業下滑等原因很可能會招致全球經濟減速。



該報道說， 2月9～11日的3天內，面向中國的航線數平均每天343個，和世界衛生組織宣布列為突發公共衛生事件前的1月26～28日（平均每天1037個）相比出現銳減。按機型數據等進行試算的話，旅行受影響的人數為往返240萬人。一些正常運行的航班旅客數也在減少，人際流動很有可能進一步減少。



據國際航空運輸協會（IAT）的數據顯示，2003年爆發“非典”（重症急性呼吸綜合征、SARS）時，4月份亞太地區的國際線的旅客人數同比減少了45％。從此次的航線數量減少率來看，影響很可能要超過非典時期。



該報道稱，與中國的往來減少將對企業業績構成打擊。尤其是得益於中國人需求擴大的旅遊和消費市場，影響尤為顯著。



報道引述大型酒店集團美國希爾頓全球2月11日宣布，由於新冠肺炎疫情擴大，2020財年的調整後稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）可能要減少約27億～55億日元。除旗下約150家中國酒店停業外，中國遊客減少海外旅行也造成一定影響。



由於擔心中國的奢侈品消費下滑，全球最大奢侈品牌酩悅軒尼詩·路易威登（LVMH）的股價比1月中旬的近期高點下跌約6％。



根據瑞士信貸的統計，2018年進入全球個人資產額前10％的中國人為世界最多。中國人的消費減速很可能壓低世界各國企業的利潤。



據日本經濟新聞說，按國別統計的話，韓國、日本、馬來西亞面向中國的航線減少了一半。日本面向中國的航線數每天75個，下降率為5成稍多。全日本空輸（ANA）在3月底之前飛往中國大陸的航班幾乎減少一半。2、3月前往中國的機票預訂數量也比上年減少7成以上，需求顯著減少，正在考慮應對措施。在新冠肺炎疫情擴大之前，韓國面向中國的航線約有120個，現在為60個左右。日韓由於在進出口和觀光需求方面與中國的聯繫密切，尚未像歐美那樣採取強硬的入境管制。在華人佔到人口兩成以上的馬來西亞，航線數也減少了5成左右。



為防控新冠肺炎，歐美國家很早就採取了行動。美國在1月底決定除本國公民外，禁止來自中國的外國人入境。美國航空已經取消4月下旬之前所有直飛中國大陸的航班。對於最初還考慮維持的香港航班，也由於需求銳減而暫時停飛。



英國航空公司（BA）則將預定2月底開通的上海至倫敦直飛航班延期到4月1日。



日本經濟新聞指出，新加坡吸取當年未能防止“非典”擴散的教訓，此次對新冠肺炎採取了嚴格防控措施，面向中國的航線減少85％，減少率最為明顯。