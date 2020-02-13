中國女擅闖特朗普海湖莊園 美評審團裁罪不成但拒捕罪成

中國女子盧晶去年試圖闖入特朗普總統的海湖莊園（Mar-a-Lago），陪審團周三（2月12日）裁定其擅自闖入罪名不成立，但該陪審團還認定盧晶非暴力拒捕的罪名成立。盧晶是2019年第二名“闖入”海湖莊園的中國公民。中國公民張玉婧去年3月以說謊手段進入屬於特朗普總統的度假地海湖莊園。佛羅里達州的一個聯邦法院判處她八個月監禁。

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據美國之音今天報道說，陪審團裁定中國女子擅自闖入海湖莊園罪名不成立。這名中國女子去年試圖闖入特朗普總統的海湖莊園（Mar-a-Lago），陪審團周三（2月12日）裁定其擅自闖入罪名不成立。庭審於周二在西棕櫚灘開始，周三結束。陪審團在經過一個多小時的審議後做出了上述裁決，陪審團還認定56歲的盧晶（Jing Lu，音譯）非暴力拒捕的罪名成立。

該報道說，盧晶將因這項罪名面臨最多一年的監禁。她將於周五被判刑。

盧晶是一名中國遊客，去年12月18日試圖從正門進入海湖莊園，被保安要求離開。結果她過了一會兒，又返回海湖莊園，並開始照相。保安試圖跟她溝通，但她逃開了。保安隨後報警。警察到達後在離海湖莊園大概步行30分鐘的地方找到了盧晶。她看到警察要來問話後，握起了拳頭，兩條胳膊交叉在胸前，大聲尖叫“No，No”並且準備逃跑。警察抓住了她的左手，並給她帶上了手銬。自她被捕以來，她已被關押了了兩個多月。

該報道稱，在周二一整天的庭審中，盧通過一名中文翻譯作證說，她花了200美元請一名中國導遊把她送到佛羅里達州的幾個地方。她將自己描述成一名困惑的遊客，因為語言障礙使她無法理解保安的要求。保安則告訴陪審員，他用手勢向她清楚地傳達了他的警告。

後來警察找到盧晶將其攔住。警察作證說，他們試圖用手銬銬住她時，盧晶不同意接受審問且反抗了警察。盧則表明，警察接近她時她很害怕，還說她不知道自己為什麼被戴上手銬。

盧晶是2019年第二名“闖入”海湖莊園的中國公民。中國公民張玉婧去年3月以說謊手段進入屬於特朗普總統的度假地海湖莊園。佛羅里達州的一個聯邦法院判處她八個月監禁。