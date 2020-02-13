中國新冠狀肺炎官方新報 確診近6萬 1367死

中國官方公布，截至12日累計有5萬9804例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨着湖北將“臨床診斷”納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例。至12日，中國累計報告確診病例5萬9804例，累計死亡病例1367例，現有疑似病例1萬3435例，累計治癒出院病例5911例。

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據中央社今天報道說，中國確診武漢肺炎近6萬例，單日暴增1.5萬例。據中國官方消息說，冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨着湖北將“臨床診斷”納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例，湖北以外地區新增病例則連續9天下降。



根據中國國家衛健委下午在國務院聯防聯控機制新聞發布會上的說明，2月12日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1萬5152例，新增死亡病例254例，新增疑似病例2807例，重症病例減少174例。中國武漢肺炎診斷新增“臨床診斷”後，確診病例12日單日暴增1萬5152例，根據湖北省衛健委上午通報，湖北省單日就新增1萬4840例（臨床診斷病例1萬3332例），其中武漢市新增1萬3436例。

中央社說，至12日，中國累計報告確診病例5萬9804例，累計死亡病例1367例，現有疑似病例1萬3435例，累計治癒出院病例5911例。

該報道稱，有中國專家指出，之所以採用臨床診斷，也就是把CT（電腦斷層掃描）影像特徵作為確診的標準，是為了加快湖北大量疑似病例的確診速度，避免確診受限於病毒核酸試劑盒供應及檢測能力受限，有助控制疫情，目前是病例的“存量釋放”。