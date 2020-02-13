主力艦巡弋釣魚島 威嚇誰

中國與日本有爭議的釣魚島

儘管“武漢肺炎”疫情嚴重，中國解放軍軍機本周兩度“遠海長航”繞台飛行，今天(13日)傳出4艘中國海警局船隻駛入釣魚台海域，是2020年以來第4次、本月第2次進入相關海域，而這次與前3次不同的是，中國海警出動主力艦艇—5000噸級的“2501”大型遠洋公務執法艦。

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據聯合新聞網今天報道說，軍機繞台後，中國海警5000噸級艦駛入釣魚台。中國海警微博亮中國海警2501艦等4艘中國海警局船隻駛入釣魚台海域照片。

儘管“武漢肺炎”疫情嚴重，中國大陸解放軍軍機本周兩度“遠海長航”繞台飛行，今天(13日)傳出4艘中國海警局船隻駛入釣魚台海域，是2020年以來第4次、本月第2次進入相關海域，而這次與前3次不同的是，中國海警出動主力艦艇—5000噸級的“2501”大型遠洋公務執法艦。

該報道說，根據日本第11管區海上保安總部(那霸)稱，13日上午10點左右開始，4艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島(中國稱釣魚島)附近的日本領海，航行約1個小時50分鐘後駛出領海，進入外側的毗連區。這是5日後中國公務船再度駛入尖閣附近領海，為今年第4天。

中國海警微博也發文：“2020年2月13日，中國海警2501艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航”。

該報道稱，根據中國大陸官方訊息，“中國海警2501艦”，長128米，寬16米，航速22節，排水量5000噸，2015年入列服役。目前台灣海巡署最大噸位艦艇為3000噸級“高雄艦”、“宜蘭艦”，至於海巡署委託台船製造的4艘5000噸級海巡艦，首艘預計2026年底下水，2031年全數交艦。