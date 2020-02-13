習近平下令解放軍馳援抗疫 首調運20上陣

新華社今天報告，經中共總書記習近平批准，解放軍再增派2600名醫護人員支援武漢疫情，可新增1560張床位；從開設的科室性質看，應是配合應收盡收政策的輕症患者治療工作。今天上午起，多架運20、伊爾76、運9等運輸機，運送軍隊支援湖北醫療隊及物資抵達武漢天河機場。

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據中央社今天報道說，解放軍再援2600醫護，運20首執非戰任務。新華社今天說，經中共總書記習近平批准，解放軍再增派2600名醫護人員支援武漢疫情，可新增1560張床位；從開設的科室性質看，應是配合應收盡收政策的輕症患者治療工作。此外，今天上午起，多架運20、伊爾76、運9等運輸機，運送軍隊支援湖北醫療隊及物資抵達武漢天河機場。報導稱，這也是運20（Y-20）重型軍用運輸機，首次執行大型非戰爭軍事任務。

該報道引據新華社消息，解放軍新增派2600名醫護人員支援武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，將比照武漢火神山醫院運行模式，負責武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區的確診患者醫療救治任務。武漢市泰康同濟醫院預計新增床位860張，湖北省婦幼保健院光谷院區新增床位700張。兩家醫院均開設臨床病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷、藥械、消毒供應、資訊、醫學工程等輔助科室。

官方消息稱，此次抽組的醫療力量來自陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊等多個醫療單位。根據醫院容量和建設進度，軍隊醫護人員將分批投入，首批1400人於13日抵達武漢，並計畫在第一時間開展相關醫療救治工作。消息還稱，13日上午9時起，11架運輸機陸續降落在武漢天河機場，近1000名軍隊支援湖北醫療隊隊員和大批醫療物資抵達抗疫一線；截至目前，軍隊共派出3批次4000多名醫護人員支援武漢疫情。

湖北日報引述湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部報導，12日有來自中國各地12支醫療隊、1485名醫療隊員，支援湖北省疫情防控工作；其中，醫療技術人員580名、護理人員827名、其他人員78名。

中央社說，截至12日，中國國家衛健委、國家中醫藥管理局、中國紅十字會、29個省市自治區、新疆建設兵團、軍隊醫院共派出190支醫療隊、2萬3103名醫療人員；安排在武漢市的有159支醫療隊、1萬8541名人員，另有31支醫療隊、4562名醫務人員分配到黃石等16個市州。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。