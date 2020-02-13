華為與孟晚舟被美國司法部加控竊取商業機密等罪

美國司法部周四加控中國通訊設備製造商華為及副董事長孟晚舟新的罪名，包括竊取商業機密等。

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法新社消息，美國紐約布魯克林聯邦檢察官多諾修（Richard Donoghue)向聯邦法院提交替代起訴書。該法院去年1月對華為及孟晚舟提出13項起訴，其中包括串謀及銀行詐騙等，當時西雅圖法院也對華為提出另外10項指控。



據稱，新的控罪指華為從事竊取美國公司商業秘密的活動長達“數十年”，為了發展全球業務，密謀盜用6間美國公司的知識產權。控罪提及的商業秘密包括網絡路由器原始碼、手機天線技術及機器人技術等。 華為也被指觸犯《反勒索及受賄組織法》。新指控並針對華為與受制裁國家如伊朗和朝鮮的關係等。



加拿大2018年12月1日應美國政府司法互助要求，在溫哥華機場拘捕華為首席財務官孟晚舟，去年1月高調宣布針對華為和孟晚舟的23項控罪，並正式提出引渡孟晚舟到美國受審。加拿大法院現正審理孟晚舟引渡案。



《紐約時報》此前援引一名白宮高級官員表示，華為有能力通過它在全球維護的下一代無線網絡和其他系統秘密獲取敏感信息。《紐時》稱，美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩的這番言論是特朗普政府對這家中國公司最嚴厲的公開譴責之一。奧布萊恩周二表示，美國有證據表明，華為可以在它在世界各地維護的系統中“獲取敏感信息及個人信息”。他說，“這令人擔憂，因為中國公司按照法律必須遵守中共的指示”。他表示，“從戰略上講，我們看到的是一家可以利用其在市場中的地位來推進中共目標的公司。”