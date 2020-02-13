大戰來了? 北京疾控中心緊急發布戰時狀態引驚訝

新冠肺炎疫情持續延燒，北京疾病控制中心黨委認為“大仗即將來襲”，因此發布戰時狀態令。據中國時報說，不同於於湖北十堰市對當地民眾發布的“戰時管制”，北京疾控中心黨委指出，只要有任何幹部、書記違反中央紀律要求，危害北京防疫作業，一律立刻停職或免職。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國時報今天報道說，大戰即將來襲？北京疾控中心緊急發布戰時狀態。



該報道引據《中國網》消息，北京市疾控中心發布戰時狀態令，要求所有幹部、書記，充分認清“非常時期”、“危急關頭”、“關鍵時刻”要避免一切工作上的失誤，也必須在第一時間了解基層的工作，並同時展開指導工作在疫情期間，全體禁止離京，並嚴格控管上下班路線，更嚴禁外出聚餐，下班後更要自主做好健康管理，同時也會加強出入管理，任何人員進入室內辦公須持工作卡，並隨時接受體溫監測，非洽公不得前往其他科室，盡量使用電話或訊息等方式進行工作聯絡，盡量少開會、開短會，控制會議人數。

另外，關於“突出政治安全”、“意識形態安全”、“網絡訊息安全”、“保密工作安全”、“實驗室生物安全”、“食品安全”等層面，北京市疾控中心黨委也要求全體黨員務必確保上述要求的安全性，不讓內部資訊外泄並做好個人防護措施，強化實驗室管理，堅決杜絕病原菌（毒）種及各種樣本被盜、泄露、遺失。

該報道說，各個共產黨分部、各級幹部，面對當前疫情狀況極其嚴峻，可謂是“大仗即將來臨”，都必須扛起有關責任，凝聚群眾並以身作則，充分發揮帶頭的作用，讓每個黨員要衝鋒陷陣，“要切實履行主體責任，紀委履行監督責任，確保政令暢通、令行禁止。”