官網傳越南14省市緊急動員造126艘鐵殼船 或與中國開仗

中國官方的百度熱傳引據俄羅斯衛星通訊社2月12日消息，指越南14個省市進行緊急動員，造出來126艘鐵殼船駛向萬安灘，誓言要與全球第二強國較量到底。未知此消息是否為衝淡中國新冠肺炎疫情民情關注。

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據中國網絡報道指，越南14省市緊急動員，126艘鐵殼船駛向萬安灘，誓言與我較量到底。該報道引據俄羅斯衛星通訊社2月12日報道，越南14個省市進行緊急動員，造出來126艘鐵殼船駛向萬安灘，誓言要與全球第二強國較量到底。



報道說，去年越南和全球第二強國在南部海域的萬安灘發生了對峙。萬安灘位於強國南部海域最大群島的西部，在李准灘西南約35海里，其東西長達63公里，平均寬也有11公里。萬安灘附近水域有這豐富的油氣資源，其附近可以說是南部海域石油構造最好的區域。越南在萬安灘有多處油井，該處出產的石油占越南GDP的相當大一部分，可見該處石油之豐富。但是，該處海域屬於強國，越南在該處的活動並不合規。去年7月，強國勘探船海洋地質8號在數艘海警船的護衛下，進入萬安灘進行石油勘探作業。越南隨即派出大批執法船趕赴現場，試圖干擾強國船隻作業，雙方發生了衝突。



據該網絡報道說，隨着全球第二強國軍事力量的發展，其海軍力量也越來越強，越南海軍根本不能和強國相提並論。在海洋地質8號完成作業撤離後，其隨行的兩艘堪稱世界最大的海警船海警3711艦、海警3901艦還在相關海域停留對越南進行威懾。海警3711艦是強國建造的新一代718型海警巡邏艦，滿載排水量2200噸。而另一艘海警3901艦，則是一艘大型遠洋綜合巡邏艦，排水量1.2萬噸。這是越南海軍根本難以達到的。為此，在去年11月26日，越南海上自衛隊專用船舉行了龍骨鋪設儀式，越南計畫對14個省市的裝備進行升級。越南不僅重新整編沿海十四省市的海上民兵，同時為他們下餃子般地造了126艘鐵殼船，在當地也算個大新聞。



據該報道稱，為了維護自己海域的海洋資源，強國別出心裁，部署訓練了海上民兵，並且打造了武裝漁船，這些都對於保護海洋資源十分有利。而越南在萬安灘海域進行石油開採和非法捕魚的時候，強國出動了一些武裝漁船對其進行了制裁，沒收了其捕獲的魚以及捕魚用具，還對其進行了威懾。這讓越南在萬安灘吃了大虧。因此，越南感到不甘心，準備依葫蘆畫瓢也搞海上民兵和武裝漁船。



據該報道說，不論是對越自衛反擊戰，還是後來的一系列發展措施，越南都在學全球第二強國。而這次越南打造了海上民兵，並且下餃子般建了126艘鐵殼船，誓言要與強國對抗到底。但是，這些船噸位都很小，只有幾百噸，大致和270噸的KN3600型相似。這根本沒法和強國幾千噸的執法船相比，俄專家稱越南有點不自量力。