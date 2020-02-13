庫德洛：美國對中國控制疫情感到失望

美國白宮經濟顧問庫德洛周四表示，美國對中國應對新型冠狀病毒肺炎疫情相當失望，他認為中國在疫情爆發問題上的透明度不高。另外世衛稱，除鑽石公主號郵輪外，中國以外新冠疫情沒有大規模爆發。

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美國白宮經濟顧問庫德洛透露，中國國家主席習近平上周與美國總統特朗普通電話時，習近平向特朗普表示，中國將接受美國對控制病毒疫情的幫助。庫德洛表示，美國對中國沒有邀請美國疾控中心團隊協助控制疫情感到失望。



庫德洛表示相信，如果沒有新型肺炎疫情及波音公司的問題，美國經濟增長將達到百分之3%，不過，在今年第一季度無法達到這樣的增長速度。



另外，世界衛生組織周四表示，新型冠狀病毒肺炎的爆發沒有有發生重大變化。 世衛突發衛生事件規畫執行主任瑞安表示，由於中國改變了計算的方式，導致病例數目急劇增加，但這不代表疫情發生重大變化。他並表示，目前除了停泊日本港口外的鑽石公主號郵輪之外，中國境外沒有出現大規模的爆發。瑞安預計，世衛一個特別小組的其他成員，將於周末抵達中國，調查新型肺炎病毒爆發的中心地區。



美國衛生部長亞歷克斯-阿紮爾周四在國會作證透露，美國目前確診第15例新冠病毒肺炎病例。與此同時，美國決定大幅縮減新年度財政預算中的全球衛生基金，其中給予世衛組織的援助減少過半。



美國衛生部長阿紮爾（Alex Azar）周四齣席國會財政委員會2021會計年度預算聽證會時透露，美國確診第15例新冠病毒肺炎病例。 據美國衛生部發布新聞稿指出，這起病例是目前在德州進行14天聯邦隔離檢疫的一員，日前才從中國搭乘美國安排的專機返回美國境內，他正在指定醫院接受治療。這也是美國撤僑專機發現的第3起確診病例。



美國行政部門日前向國會提出2021會計年度預算。美國國務院預算規畫辦公室（OBP）主任皮特金（Douglas Pitkin）10日在白宮公布新財政年度預算時宣布，將大幅削減美國公共衛生預算9%，其中包括疾病管制及預防中心（CDC）將削減16%。美國廣播公司新聞網報導，其中提供世衛組織的經費將削減53%，泛美衛生組織更將減少75%。 不過，特朗普政府也將撥出1.15億美元預算用於全球衛生保障，以因應傳染病威脅。皮特金錶示，削減全球衛生基金預算主要是考量給予特定國家直接援助，是解決疾病、健康等問題的最有效方式。