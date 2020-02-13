新冠病毒疫情波損全球經濟

新型冠狀病毒疫情正在衝擊中國的出口，並造成了全球供應鏈中斷。在中國政府為控制此次疫情而延長了春節假期後，世界第二大經濟體處於近乎停滯狀態已有兩周。此次疫情已導致逾1000人死亡，全世界範圍內已有4萬人確診感染。英國金融時報引述凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家尼爾•希林(Neil Shearing)表示：“病毒的傳播——或者更準確地說是控制疫情的努力——構成了全球經濟增長近期所面臨的最大威脅。”

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據英國金融時報報道，新冠病毒疫情波及全球經濟。而德意志銀行預測，受疫情影響，中國2020年首季經濟增速將比2019年同期低1.5個百分點，至4.6%。全球經濟增速預計將下降0.5個百分點。



儘管員工開始陸續返工，但許多企業已推遲在中國和其他地方重新投入生產。消費者避免進出商店和餐廳，交通仍處於中斷狀態。該報道說，全球經濟增長將受到衝擊。預計此次疫情的影響將遠遠超過2002年發源於中國的另一種冠狀病毒疫情——“非典”(SARS)。中國現在的經濟規模是當時的四倍多，與世界其他地區的聯繫也更加緊密。



德意志銀行(Deutsche Bank)預測，受當前疫情的影響，中國2020年第一季度經濟增速將比2019年同期低1.5個百分點，至4.6%。全球經濟增速預計將下降0.5個百分點。經濟諮詢機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)預計中國經濟增長將受到更大影響，並已將其對2020年全球經濟增長預期從2.5%下調至2.3%，這將是自2009年以來最疲弱的年度經濟增長。



根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的數據，中國是世界最大的電氣和電子零部件出口國，其出口額是德國的5倍，佔全球總出口額的30%。安聯研究(Allianz Research)經濟學家阿納•博阿特(Ana Boata)表示：“新冠病毒疫情很可能使全球製造業在2020年上半年陷入衰退。電子產品和電腦面臨的風險最大。”



該報道說，武漢已成為中國蓬勃發展的汽車部件及配件出口的樞紐；過去10年該行業出口增長了兩倍，而發動機和電動機出口增長了三倍。這些工廠中有很多現在已關閉。中國以外地區也感受到了零部件的匱乏。意大利-美國汽車製造商菲亞特克萊斯勒(Fiat Chrysler)警告稱，它難以從中國供應商那裡獲得關鍵部件，可能會在幾周內被迫停產。汽車製造商現代(Hyundai)被迫在2月第一周關閉了其在韓國的工廠，而大眾(Volkswagen)將其在中國的工廠的恢復生產時間推遲至2月17日。



該報道稱，隨着購物者呆在家裡和服務業關閉，中國的需求將會減弱。由此產生的衝擊波將傳遍全球，因為中國佔到全球商品進口的11%，遠遠高於20年前的2.7%。李維斯(Levi Strauss)、宜家(Ikea)、H&M、耐克(Nike)和星巴克(Starbucks)等大品牌零售商已經關閉了許多在華門店。上海和香港的華特迪士尼(Walt Disney)樂園也已關閉。荷蘭國際集團(ING)首席經濟學家羅伯特•卡內爾(Robert Carnell)表示：“中國的零售和相關服務受到了疫情的直接衝擊。從商店到餐館，缺乏客流正在影響銷售，而入境旅遊人數大幅下降也將造成損失。”



中國也是世界上最大的工業原材料進口國，如金屬和礦石。由於工廠關閉，中國的銅交易商已經要求智利和尼日利亞等國的礦商取消或推遲發貨。能源研究諮詢公司Wood Mackenzie估計，到2月份第一周結束時，中國對天然氣的需求下降20億立方米。牛津經濟研究院(Oxford Economics)將中國原油需求年增長預測下調每日20萬桶，至每日90萬桶。



據該報道認為，許多經濟學家預計中國經濟將在第二季度出現反彈——假設疫情最嚴重時期已經過去。然而，萬神殿宏觀經濟(Pantheon Macroeconomics)亞洲首席經濟學家弗雷亞•比米什(Freya Beamish)警告稱，製造業重啟可能會貢獻大部分反彈，而“許多服務業不太可能重獲和補上失去的業務”。