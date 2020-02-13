新冠肺炎與中國兩會 傳中南海令兩會代表隔離自安保避戴口罩

中國3月初兩會雖傳延期，據設址在美國博聞新聞引述消息報道，“最頭疼的問題，還是年度’兩會’能否如期召開。”而“關於武漢肺炎，包括習近平主席在內的中南海最高層從正月初一以來，就已經臨時緊急召開了兩次常務會。”“這兩次常務會反覆’研究’的’其他事項’，就包括原定三月召開的全國人大和政協’兩會。”

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據博聞新聞報道，中國兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入“自我隔離”狀態，以確保“不戴口罩”和人民大會堂不會發生“交叉感染”。



該報道說，無論如何被命名，武漢肺炎或新型冠狀病毒，對中國和世界已經產生了巨大的衝擊波。該報道引述消息指，“對國家主席習近平而言，不僅要’親自指揮’；”消息表示：“最頭疼的問題，還是年度’兩會’能否如期召開。”

“關於武漢肺炎，包括習近平主席在內的中南海最高層從正月初一以來，就已經臨時緊急召開了兩次常務會。”

據消息透露，“延遲召開兩會的建議由中南海核心智囊和禦用團隊最早提出，在鼠年第一次常務會上就引發激烈爭論，但第二次常務會，’氣氛’有所’緩和’。”消息稱，“鑒於武漢肺炎仍存眾多變數，中國經濟又確實’雪上加霜’；7常委就向來’板上釘釘’的三月兩會’能不能’開和’該不該’開，進行了’相對理性’的評估。”

報道引述消息說，“儘管中國經濟面臨’復蘇’的緊迫性，全國各地從本周起已陸續’復工’；”“但是中國’兩會’，’復會’還是’延期’，完全取決於武漢肺炎疫情的’控制’情況；7常委正在密切關注全國各地不斷變化的疫情數字。”

據該報道說，“不過，分別由人大委員長栗戰書和政協主席汪洋領銜的人大和政協籌備組，已經要求各代表團重新認真審核與會代表、媒體和特勤及其他服務人員的資格，確保所有與會人員無一確診、疑似或潛伏期人員。”

報道稱，“無論兩會延期與否，實際上，中南海已經急令所有與會人員進入’自我隔離’狀態，以確保兩會召開期間能夠’不戴口罩’開會，人民大會堂和所有分會場及媒體中心和下榻酒店絕對不發生’交叉感染’。”

博聞新聞指：“今年中國兩會召開的最終日期，仍待7常委最終’定奪’，官方也將在第一時間回應這一’國際關切’。”

該報道稱，近萬人戴上口罩，走進人民大會堂，端坐3小時聽“政府工作報告”，將是怎樣的“風景”？報道稱“小處着眼”，如果中國總理李克強在台上咳嗽或者擦汗，甚至突然昏倒，怎麼辦？