新冠肺炎問責升級 湖北武漢書記雙下台 習近平急調應勇救災

世衛組織警告，目前確診的不曾去過中國的人感染新冠病毒可能只是“冰山一角”。

中國肺炎疫情中心湖北省和武漢市周四“換帥”，新華社報導稱，中共中央決定上海市市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；同時調整武漢市委主要負責同志，王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。消息說此前問責低調止步於衛生疫情系統。

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據路透社今天報道說，湖北和武漢書記雙雙被免，上海應勇和濟南王忠林赴鄂救火。路透社引據新華網公開資料顯示，應勇出生於1957年11月，浙江仙居人，1976年12月參加工作，法學碩士，二級大法官。曾任浙江省公安廳副廳長、黨委副書記、省禁毒辦主任、省反恐辦主任，省紀委副書記、省監察廳廳長，省高級人民法院黨組書記、代院長、院長；2016年9月起歷任上海市委副書記，市政府市長、黨組書記。

據湖北日報官網顯示，蔣超良出生於1957年8月，湖南汨羅人，2016年10月起擔任湖北省委書記，曾任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長、吉林省委副書記和省長等。

人民網資料顯示，王忠林生於1962年8月，山東費縣人，曾任山東聊城市長、山東省發改委主任，並於2018年5月起擔任山東省委常委、濟南市委書記。

人民網資料並顯示，馬國強生於1963年11月，回族，河北定州人，1984年畢業於北京鋼鐵學院，曾任中國寶武鋼鐵集團有限公司董事長，2018年3月起任湖北省委副書記，2018年7月起兼任武漢市委書記。

路透社說，湖北省領導層人員近期密集調整。突然爆發的新冠肺炎疫情暴露出中國一些地方在預防預警、應急處置等方面的缺陷和不足，同時也是試金石和磨刀石，是對中國官員履職能力的一次考驗。新華社日前的時評文章指出，“打仗就是打將”，對幹部隊伍中表現突出的大膽使用，對作風漂浮、敷衍塞責的要嚴肅問責。

從“一問三不知”的黃岡市衛健委主任被火速免職，到武漢市三部門領導被問責、湖北紅十字會黨組書記等三人被處分，再到湖北省衛健委書記和主任被雙雙免職、武漢市副市長等三人被約談……僅在湖北省內，已經上演了一出“官場現形記”，釋放的信號也是強烈的、明確的。

報道稱，湖北省2月12日單日新增病例激升至逾1.48萬例，震驚全球金融市場；雖然主因將臨床診斷病例數納入確診病例數，但湖北的疫情防控仍不樂觀。

據中央指導組副組長陳一新表示，要清醒認識武漢疫情的特殊性和不確定性，武漢依然處於暴發流行期，新發病例仍處於高位；感染者底數還沒有完全摸清，據有關方面推算，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。