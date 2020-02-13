新冠肺炎 湖北新增病例加臨床數激增至逾1.48萬例

由於將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布，導致湖北省2月12日單日新增新冠肺炎病例猛增至14,840例；若扣除當日新增臨床診斷病例13,332例，相當於按照之前的標準，昨日湖北全省新增病例1,508例，低於2月11日的新增1,638例。

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據路透社今天報道說，2月12日湖北新增病例激增至逾1.48萬例，因臨床診斷病例數納入確診。由於將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布，導致湖北省2月12日單日新增新冠肺炎病例猛增至14,840例；若扣除當日新增臨床診斷病例13,332例，相當於按照之前的標準，昨日湖北全省新增病例1,508例，低於2月11日的新增1,638例。

上周中國公布的第五版新冠肺炎診療方案放寬了湖北省內的“疑似病例”診斷標準，還單獨在湖北省內增加“臨床診斷”分類，即“疑似病例具有肺炎影像學特徵者”。

報道稱，據中央電視台(CCTV)援引中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉介紹稱，在日常的工作中也有臨床診斷。平時診斷肺炎時，實際上病原學百分之二、三十要靠臨床百分之七、八十來診斷，所以這次在湖北地區增加了臨床診斷病例。

“前段時間我們主要靠核酸來進行確診病例，但實際上有一大部分疑似病例按照臨床表現都有：1、有流行病學史；2、發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的癥狀。然後進行查體檢查臨床特徵，做CT影像後進行一個綜合診斷。”他指出。

當被問及“核酸檢測和CT影像有什麼區別？哪個診斷比較重要？”時，童朝暉表示，這些對臨床醫生來講都不可缺少，要做一個綜合判斷，綜合分析。要考慮核酸的相關化驗，也要分析CT影像，不能強調某一個的重要性。

該報道說，近日病毒核酸檢測中的“假陰性”頻發令人關注，有的疑似新冠肺炎患者前幾次檢測呈陰性，但在多次檢測後最終呈陽性。在核酸檢測中，檢測試劑盒性能如何、採樣是否規範有效、實驗操作是否標準，每個環節都影響着最終的檢測結果。

為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，即日起湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布。湖北省衛健委最新數據顯示，2月12日該省新增新冠肺炎病例14,840例(含臨床診斷病例13,332例)，新增病亡242例（含臨床診斷病例135例）。

路透社說，截至2月12日24時，累計報告新冠肺炎病例48,206例（含臨床診斷病例13,332例），全省累計治癒出院3,441例，全省累計病亡1,310例。該省目前仍在院治療33,693例，其中：重症5,647例、危重症1,437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9,028人，當日排除3,317人，集中隔離6,126人。累計追蹤密切接觸者158,377人，尚在接受醫學觀察77,308人。