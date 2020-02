新冠肺炎 特朗普潔癖怕病毒卻罕見讚揚習近平

自稱恐菌者的美國總統特朗普當選前曾密切關注埃博拉疫情,並對他所稱的奧巴馬政府的危險反應發表了憤怒的評論。他要求採取取消航班和強制隔離等嚴厲措施,甚至包括拒絕在非洲感染埃博拉病毒的美國醫務人員回國。現在,特朗普面臨著另一種以冠狀病毒形式出現的流行病,這一次他身為國家衛生保健和安全機構的領導者。特朗普讚揚中國與習近平說:“他們真的很努力,我認為他們做得很專業。”

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報報道“恐菌者”特朗普如何應對新冠疫情。

2014年年中埃博拉病毒暴發波及美國時,唐納德·特朗普還是一名普通公民。但他對美國應該如何行動有着強烈的意見。特朗普曾公開談論自己對細菌的恐懼,他密切關注埃博拉疫情,並對他所稱的奧巴馬政府的危險反應發表了憤怒的評論。他要求採取取消航班和強制隔離等嚴厲措施,甚至包括拒絕在非洲感染埃博拉病毒的美國醫務人員回國。

據紐約時報說,“幾天後,埃博拉患者將被帶到美國,現在我確信我們的領導人是無能的。別讓他們進來!”7月31日,特朗普得知一名美國醫務工作者將從利比里亞撤回亞特蘭大後發推說。第二天,特朗普寫道:“美國不能讓感染埃博拉病毒的人回來。”他還補充說:“去遠方幫忙的人很好,但他們必須承擔後果!”

在近50條推文中,以及在福克斯新聞(Fox News)和其他電視台露面時,特朗普都支持航班禁令和嚴格隔離,並指責奧巴馬總統向西非派遣軍隊抗擊埃博拉“在道德上是不公平的”。許多健康專家稱特朗普的反應過於極端,他們指出,如果不把醫護人員撤回美國的醫院,他們很可能面臨痛苦的死亡。前奧巴馬政府官員說,特朗普的評論加劇了新聞媒體的危言聳聽,並且在公眾中散播了恐懼。

該報道說,現在,特朗普面臨著另一種以冠狀病毒形式出現的流行病,這一次他身為國家衛生保健和安全機構的領導者。美國感染這種疾病的人很少,但衛生官員擔心它可能很快就會更加廣泛地傳播。儘管到目前為止,特朗普一直與這個問題保持距離,但公共衛生專家擔心,如果他最終需要負責監管國內一場嚴重的疫情暴發,他對細菌的極度恐懼、對科學和官僚技能的蔑視以及對外國人的懷疑,可能會成為一個危險的組合。

據一名了解特朗普想法的人士透露,談起這種病毒時,特朗普一反常態地在很大程度上保持克制,部分原因是擔心高調提出這個話題會進一步攪亂金融市場。相反,他基本上把應對工作委派給了高級衛生官員。1月底,特朗普成立了一個將由國家安全委員會(National Security Council)管理的冠狀病毒問題工作組,由12人組成。其中包括衛生與公共服務部部長亞歷克斯·M·阿紮爾二世(Alex M. Azar II)、美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)過敏與傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)所長安東尼·S·福奇(Anthony S. Fauci)博士;以及美國疾病控制與預防中心主任羅伯特·R·雷德菲爾德(Robert R. Redfield)博士。

紐約時報說,三人均有和傳染病打交道的經驗,尤其是福奇,他參與了多次疫情暴發的應對工作,包括艾滋病流行、非典病毒和埃博拉。

在特朗普的諸多言論中,包括了對中國主席習近平的讚揚,儘管他的政府因對冠狀病毒的笨拙回應以及最初的隱瞞被廣泛批評,一些消息的公布也引起了質疑。特朗普在周五說:“他們真的很努力,我認為他們做得很專業。”他在周一的一次州長會議上發表講話時說,他預計這種病毒將在春季絕跡,並再次談到了中國的國家主席。

據特朗普說:“這種我們正在討論必須幹掉的病毒,許多人認為在4月隨着高溫會消失,當高溫來臨,通常它就在4月消失了。”他在談到美國時說:“不過,我們的情況很好。我們有12例,11例,他們之中很多人現在情況很好。”(根據疾病控制與預防中心在周一的一次更新,已確診的病例為12例。)

特朗普說,“我兩晚前與習主席進行了一次長談,”他還說。“他感到非常有信心。他還覺得,正如我之前說過的,到4月底或之前,通常來說高溫天氣會殺死這種病毒。所以那將是個好事。”

公共衛生專家質疑他的評論存在憑空臆測。喬治城大學全球衛生科學與安全中心(Center for Global Health Science and Security at Georgetown University)負責人麗貝卡·卡茲(Rebecca Katz)博士說:“我認為我們對這種病毒還有很多不了解的地方,而且我不確定我們是否能肯定地說,它會隨着天氣轉暖而消散。”埃默里大學(Emory University)的榮休醫學教授詹姆斯·M·休斯(James M. Hughes)博士補充說:“依靠4月氣溫轉暖這樣的事情來確保病毒在那時會被控制住,我認為這是有待商榷的。”

紐約時報說,往屆總統的講話在過去的健康危機中發揮了重要作用。羅納德·里根(Ronald Reagan)因對HIV傳播反應遲緩並建議禁慾以解決感染而受到嚴厲批評。奧巴馬頂住了特朗普和其他方面要求實行全面旅行禁令和隔離的壓力,稱他們危言聳聽,並敦促人們冷靜思考。

“特朗普有正確的人,但沒有正確的直覺和組織,”領導奧巴馬政府應對2014年埃博拉危機的羅納德·克萊恩(Ronald Klain)說。“我們的政府里有世界上最好的專家、科學家和醫學領袖。但是特朗普的本能——反科學、反專家、孤立主義和仇外心理——可能會在關鍵時刻聽不進建議。”

據紐約時報說,另一個因素是特朗普一直以來的潔癖。儘管他對健康或科學政策表現出很少的興趣,但他經常談到對細菌的極度反感。總統在其2004年的著作《如何致富》(How to Get Rich)中宣稱自己“是一個十足的恐菌者”,並寫道“他正在發動一場個人運動,用日本的鞠躬習俗取代不得不進行的、不衛生的握手”。於是,特朗普通常避免在演講和集會後和十幾個人握手的政治傳統,並經常使用手部消毒液。在他面前咳嗽和打噴嚏的助手會被他迅速趕走。在2017年1月的一次採訪中,總統的私人醫生哈羅德·N·伯恩斯坦(Harold N. Bornstein)博士說,特朗普在檢查室一定會“自己動手換紙”。

紐約時報說,說到這裡,特朗普可能和習近平至少結成了一個臨時同盟。周一,戴着外科口罩的習近平與北京居民在鏡頭前談笑風生,他建議他們跳過習慣的問候方式。他說:“非常時期就不握手了。”