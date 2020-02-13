新冠肺炎 韓國官方下令抗疫不準排斥中國留學生

韓國社會副總理兼教育部長官俞銀惠13日要求各個大學做好新冠病毒（COVID-19）疫情防控工作時強調，在韓就讀中國留學生也是我們學生，也是政府和大學的保護對象，應避免發生排斥中國學生的情況。

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據韓聯社今天報道說，韓副總理要求避免疫情之下排斥中國留學生。

該報道說，俞銀惠當天上午在中央政府世宗辦公樓與17個市道政府首長召開視頻會議，討論如何援助並管理來自中國的入境留學生。教育部在會上決定與地方政府一起解決月內陸續入境的最多7萬多名中國留學生的安置問題。首先各高校宿舍將儘可能容納留學生，無法進入宿舍的，在社區安排住宿。

俞銀惠表示，部分地區缺乏宿舍，需要另外安置，政府正在了解各大學的安置需求，並要求地方政府積極配合將當地住宿設施改用作留學生保護設施。教育部還要求各地政府與當地高校、醫療機構、衛生部門等建立直通電話聯絡機制。地方政府將支持校內外的防疫工作，當地醫療院、衛生站將為留學生提供診療和諮詢服務。

據俞銀惠指出，對先前入境的中國留學生進行了為期兩周的管理，並沒有出現任何問題。今後從中國入境的各國籍師生都不得在14天內到校，並要避免外出。俞銀惠將於當天下午訪問成均館大學和慶熙大學，聽取該校有關疫情防控的彙報，檢查學生宿舍的消毒防疫情況。