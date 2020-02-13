歐盟特別會議強化合作 嚴防新冠病毒向歐洲傳播

歐盟27國的衛生部長周四在布魯塞爾召開應對新冠病毒疫情緊急會議。法新社消息，27國部長一致強調面對新冠病毒疫情有必要加強合作，防止病毒進一步向歐洲傳播。歐盟並將提出更多計畫，避免疫情爆發期間出現藥品或防護設備短缺。歐盟並對中國表達支持，願與世衛合作協助對抗疫情。

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法新社說，到目前，已有超過六萬人確診感染新型冠狀病毒，至少1300人死亡。在歐盟內部，7個歐盟國家的35人確診感染新冠病毒，但無一例死亡。 面對來自中國的新冠病毒疫情，歐盟國家紛紛“各出奇招”應對，一些國家在機場等關口檢查遊人，向遊客進行有關宣傳，另一些國家，如意大利和捷克則是暫停飛往中國的航班。



周四舉行的歐盟各國衛生部長緊急會議一致決定，鑒於歐盟各國間實現人員自由流動，有必要加強合作協調，更有效地落實各國已經實施的應對措施。歐盟負責衛生事務的專員克利亞克德斯（Stella Kyriakides)表示，歐盟所有成員國都制定了行動計畫，並針對新冠疫情做好了充分的準備。她表示，歐盟會員國同意應對疫情需加強合作、互享訊息及投入疫苗開發。她並說，成員國擁有強大衛生系統，具有準備應對病毒能力，但另一方面也保持警惕，如果疫情進一步擴散，歐盟將採取應對措施。



克利亞克德斯在緊急會議後的記者會上表示，目前歐盟沒有出現藥品及防護設備短缺的情況，不過一些國家擔心，如果疫情持續會發生藥品等短期狀況。在周四的會議上，有成員國部長提出，當前有許多藥品在中國生產，需防範疫情影響藥品供應，呼籲歐盟啟動聯合採購計畫，防患未然購買醫療設備。歐盟將提出更多計畫，避免疫情爆發期間出現藥品或防護設備短缺。



另外，在記者會上有媒體詢問如果疫情擴散，歐盟是否會考慮限制申根免簽政策，克利亞克德斯表示，目前情況並未惡化至此。 歐盟並對受影響的國家，特別是對中國表達支持，並宣布願意與世界衛生組織及其它第三方合作協助對抗疫情。