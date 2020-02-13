武漢傳明晚自救運動 稱新版反送中

據自由時報今天報道，武漢肺炎肆虐，中國網友近日就瘋傳，武漢人發起自救抗議活動，台灣資深主播張雅琴就表示，這項行動如同“反送中的武漢版，這是一個反共的味道”，她認為如果這項活動成功的話，代表習近平這次真的徹底完了。

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據自由時報的報道說，武漢人不忍了！張雅琴驚爆“習近平這次可能完蛋”



該報道稱，武漢肺炎肆虐，中國網友近日就瘋傳，武漢人發起自救抗議活動，資深主播張雅琴就表示，這項行動如同“反送中的武漢版，這是一個反共的味道”。

報道指張雅琴認為，如果這項活動成功的話，代表習近平這次真的徹底完了。

該報道說，台灣資深主播張雅琴透露武漢人明日要發起自救活動。

據張雅琴在其臉書表示，武漢人自救活動是定於明（14）日晚上8點到8點半，響應活動的人各自在家中把燈關掉，做一個熄燈的抗議活動，不過她也坦言，有朋友問她“武漢人真的敢嗎”，“我說那就關啊，怕什麼！但他們說你要知道共產黨很可怕，他看一個大樓你們這棟都把燈給關了，我就把你停電、或是不讓你醫療資源進來，就讓你們病在家裡面”，因此張雅琴認為，如果這個活動真的成功，代表民怨沸騰，“我覺得中國真的是習大大就要GG了”。