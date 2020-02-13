武漢疫情 陳秋實傳遭軟禁 崔天凱指從未聽說過此人

以公民記者自居的律師陳秋實在中國肺炎疫情爆發後，深入武漢社區進行採訪報導，但6日晚間傳出陳秋實準備前往某間方艙醫院後，他就這麼消失音訊，沒有人知道他去哪了。據上報今天報道說，到了12日晚上，陳秋實的好友、有“北京格鬥狂人”之稱的徐曉冬在YouTube直播中說，有可靠的內部人士向他透露陳秋實目前安好，被有關部門單獨“軟禁”，“不能再多說了，再多說就麻煩了。”美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對國家》（Face the Nation），9日向中國駐美大使崔天凱問及陳秋實的下落，崔天凱則回應：“對不起，我從來沒聽說過這個人。”

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據上報今天報道說，公民記者陳秋實消失6天傳遭單獨軟禁。

“陳秋實，去哪了？”以公民記者自居的律師陳秋實在中國肺炎疫情爆發後，深入武漢社區進行採訪報導，但6日晚間傳出陳秋實準備前往某間方艙醫院後，他就這麼消失音訊，沒有人知道他去哪了。到了12日晚上，陳秋實的好友、有“北京格鬥狂人”之稱的徐曉冬在YouTube直播中說，有可靠的內部人士向他透露陳秋實目前安好，被有關部門單獨“軟禁”，“不能再多說了，再多說就麻煩了。”

據該報道說，陳秋實最早出現於香港2019反送中風波，他將自己在香港的所見所聞分享在微博上，但最後他的微博和抖音帳號被以“傳播惡性謠言等違法違規內容”為由封鎖。不過他並未因此挫敗，改成創立YouTube和推特（Twitter）帳號，繼續發布近況與評論影片。中國新型冠狀病毒引發的肺炎（又稱武漢肺炎）爆發後，武漢進行封城措施。陳秋實選擇進入武漢市中心，走訪醫院和社區，希望可以將武漢的聲音傳遞出去。

該報道稱，陳秋實是在1月24日中國農曆除夕夜時，搭最後一班高鐵來到這座被疫情肆虐的城市的。那是武漢封城的第2天，在空空蕩蕩的漢口火車站，他舉著自拍桿，對着手機鏡頭拍下了來到武漢後的第一支影片。“我的責任是一個公民記者，作為記者出現了災難，你不敢第一時間衝到前線來，算什麼記者呢？”陳秋實在影片中擔保他絕對不會造謠和製造恐慌，也強調在買到專業的防護衣之前，絕對不會接觸肺炎重症病患，以免造成當地醫療人員困擾。

上報指毫不意外地，陳秋實這樣的作為肯定引起中國政府注意。6日，就在“吹哨者”醫師李文亮在病房與病毒搏鬥時，陳秋實竟人間蒸發了。當天，他去拍攝收治肺炎輕症患者的方艙醫院，後來就再也不見人影。他的好友徐曉東在7日的直播中說，陳秋實在方艙醫院附近被抓走。他的戶籍所在地青島的“國內安全保衛”（簡稱：國保）通知陳秋實的父母說，他被武漢警方“強制隔離”。

曾和陳秋實一同直播的武漢市民阿明（化名）告訴《美國之音》（VOA），“他失蹤當天，我告訴他我微信被監控了，用推特溝通。然後他說好，後來就沒消息了。”阿明4日在陳秋實YouTube頻道中講述了他與感染肺炎的父親生離死別的經歷。那次直播有破百萬的觀看次數。阿明告訴《美國之音》，他之後被當地警方傳喚，但因為他還在隔離，才暫時作罷。

該報道說，在陳秋實音訊全無過了6天後，“北京格鬥狂人”徐曉冬在YouTube直播中說，內部人士向他透露陳秋實目前身體健康，沒有發燒現象，但被相關部門單獨“軟禁”，安放在他們的監控範圍內，無法對外聯絡，但食衣住等供給尚可接受。

徐曉冬也提到，他無法提供更多資訊，“再多說就麻煩了。”

該報道稱，另一方面，阿明也向《美國之音》證實：“他（陳秋實）確定是被監視居住，不是醫院隔離，是單獨。”阿明指消息來源來自武漢公安系統內部：“我認識公安系統有很多高層，我問了，他人身安全沒問題，吃住都沒問題，就是不能說話，怕他到處亂跑。”

報道稱，至於陳秋實什麼時候出來，阿明推估政府會在15天內放人，之後強制陳秋實離開武漢。原因是陳秋實做事謹慎，“言語沒有漏洞”，但當局應該會要求他寫切結書，“留個證據。”

15天是中國《治安管理處罰法》規定的行政拘留的最長期限。

報道稱，不過另一位維權人士張毅卻沒那麼樂觀，他自從31年前參與“89學運”後就長期和國保打交道。

“陳秋實和方斌一樣，都被國保抓了，肯定是國保親自部署、親自安排的，”他說，“下一步就是像劉曉波一樣，直接扔到火葬場，說是病毒死的，再容易不過了。”

武漢市民方斌曾在當地醫院拍攝到多具病人遺體，將影片上傳到社群平台後，被警方抓捕數小時。然而他的住所在9日被一批消防員破門而入，便衣警察隨後將他帶走。方斌的Youtube頻道最後一次更新也是在9日，他在影片中展示一張自己所寫“全民反抗、還政於民”的書法。

“我怕你共產黨嗎？”



陳秋實踏入武漢境內後，全身只有簡易防護裝備的他走訪當地多家醫院、殯儀館和社區，傾聽市民的心聲，並用鏡頭記錄一幕幕真實情況。但過了約莫一周，因為奔波和物資吃緊而疲憊的他陳秋實，在1月30日的影片中看來有點消沉，也提到自己和家人承受的來自當局壓力。“我是害怕，我前面是病毒，我後面是中國的法律和行政力量，但是我會振作起來，只要我活在這個城市，我會繼續做我的報導，”他紅了眼眶地說，“我連死都不怕，我怕你共產黨嗎？”

該報道稱，美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特上說：“依據報導，勇敢的中國影音記者陳秋實在報導冠狀病毒後失蹤。中國政府必須立即提供有關他下落的資訊。藉由讓記者閉嘴，北京表明了他們寧願掩蓋健康危機，也不願透過事實尋找真相。”

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對國家》（Face the Nation），9日向中國駐美大使崔天凱問及陳秋實的下落，崔天凱則回應：“對不起，我從來沒聽說過這個人。”

該報道引述《美國之音》消息指，他們連日來多次致電武漢公安部門，但電話均無法接通。